Der Blick zurück: Die Zalando-Aktie vor 5 Jahren! Ein gigantischer Unterschied

Der Blick zurück kann so manches Mal Erstaunliches offenbaren. In einigen Fällen mag das bereits im Jahres- oder sogar Quartalsvergleich der Fall sein. Häufig bietet es sich jedoch an, gleich mehrere Jahre zurückzugehen und zu schauen: Was hat sich operativ verändert.

Etwas, das wir heute bei der Aktie von Zalando (WKN: ZAL111) einmal tun wollen: Dabei machen wir eine Zeitreise zurück in das Jahr 2015 und schauen, wie sich die Umsätze und Ergebnisse seitdem entwickelt haben. Sowie auch der Netzwerkeffekt des Onlinehändlers.

Ich schätze, die Zahlen werden dich womöglich überraschen. Zumindest auf die eine oder andere Art. Mach dich daher gefasst auf eine Zeitreise durch das Zahlenwerk der Zalando-Aktie.

Das Q1: Heute und vor 5 Jahren!

Vielleicht macht es zunächst noch einmal Sinn, die aktuellen Quartalszahlen für das erste Vierteljahr dieses Geschäftsjahres zu verinnerlichen: Der Modeversandhändler kam immerhalb dieses Zeitraums auf einen Umsatz in Höhe von 1,52 Mrd. Euro, ein Plus von ca. 10,6 % im Jahresvergleich. Das Gross Merchandise Volume legte hingegen um ca. 13 % auf 2,0 Mrd. Euro zu. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern fiel hingegen mit -98,6 Mio. Euro in den roten Zahlen aus.

Dabei konnte die Zalando-Plattform weiterhin stark ihre dominante Position hervorheben: Der aktive Nutzerkreis wuchs auf 31,9 Mio. an, wobei dieser Verbraucherkreis für rund 37,0 Mio. Bestellungen verantwortlich gewesen ist. Insgesamt konnte Zalando außerdem 1.137 Mio. Site Visits generieren. Ein starker Wert für einen Vierteljahreszeitraum.

Aber jetzt der Blick zurück: Noch vor fünf Jahren wies Zalando einen Umsatz für das erste Quartal in Höhe von 643,6 Mio. Euro aus, das entsprach einem Wachstum von 28,5 % im Jahresvergleich. Das Gross Merchandise Volume ist damals hingegen nicht im primären Kennzahlen-Set ausgewiesen worden. Mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 28,5 Mio. Euro ist Zalando damals sogar moderat im Plus gewesen. Interessant, interessant.

Auffällig ist jedenfalls, wie stark sich der Netzwerkeffekt in letzter Zeit vergrößert hat: Noch vor fünf Jahren kam Zalando gerade einmal auf 392 Mio. Site Visits pro Quartal. Der aktive Nutzerkreis lag hingegen bei 15,4 Mio. Werte, die sich seitdem mehr als verdoppelt haben.

Und, bist du überrascht?

Die spannende und abschließende Frage dürfte jetzt sein, ob du überrascht bist. Und wenn ja, inwiefern? Wenn ich für mich ein Fazit ziehe, dann betrifft das einerseits den erfolgreichen Ausbau des Netzwerks. Mit seinen 31,9 Mio. aktiven Kunden konnte Zalando in den letzten Jahren immer größer werden. Auch die Site Visits zeigen, dass das Interesse an der Plattform nicht weniger wird. Ganz im Gegenteil.

Etwas enttäuschend könnte hingegen die Entwicklung beim Wachstum sein: Das Umsatzwachstum hat sich relativ gesehen ordentlich verlangsamt. Auch wenn die Umsätze im Fünfjahresvergleich mehr als verdoppelt werden konnten.

Investoren sollten dabei jedoch eines nicht vergessen: Das erste Quartal dieses Geschäftsjahres ist durch das Coronavirus etwas in Mitleidenschaft geraten. Es gilt ein zweites abzuwarten, um zu sehen, wie sich das Wachstum insgesamt entwickelt hat. Aber dennoch: Etwas höhere Wachstumsraten wären insgesamt natürlich attraktiver. Wobei Zalando mit einem Quartalsumsatz von mehr als 1,5 Mrd. Euro inzwischen eine bedeutend größere Masse erreicht hat als damals.

Aktie in der Zwischenzeit verdoppelt

Auch die Zalando-Aktie hat sich übrigens in der Zwischenzeit und im Fünfjahreszeitraum ca. verdoppelt. Allerdings auch seit dem Tiefpunkt im letzten Corona-Crash. Dennoch könnte ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 3 eines zeigen: Die Aktie besitzt noch immer ein längerfristiges Potenzial. Vor allem, wenn das Wachstum zweistellig bleibt. Oder sich in den nächsten Quartalen etwas beschleunigt.

