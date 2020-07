Der Blick zurück: Die Alibaba-Aktie vor 5 Jahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

Die Aktie von Alibaba (WKN: A117ME) gehört definitiv zu den beeindruckenderen Wachstumsgeschichten rund um unseren Planeten. Trotz einer Marktkapitalisierung in Höhe von 666 Mrd. US-Dollar kommen die Chinesen noch immer auf ein deutlich zweistelliges Wachstum. Und das sowohl bei Gross Merchandise Volume, Umsatz und Ergebnis.

Doch wie lange hält dieses deutlich zweistellige Wachstum eigentlich schon an? Sicher sehr lange. Allerdings offenbart erst der Blick zurück, wie bemerkenswert dieses Wachstum eigentlich ist. Und wie stark sich Alibaba in den letzten Jahren entwickelt hat.

Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick zurück. Und zwar in das Jahr 2015, in dem der chinesische E-Commerce-Akteur und Internetkonzern gerade erst seine frischen Ganzjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2019 präsentiert hat.

Alibaba-Aktie vor 5 Jahren …

Kleiner Spoiler vorab: Die gleich kommenden Zahlen dürften dich vermutlich überraschen. Vor allem, wenn wir einen Blick auf die aktuellen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 werfen. Innerhalb dieses Zeitraums kam Alibaba schließlich auf einen Umsatz in Höhe von umgerechnet rund 71,98 Mrd. US-Dollar. Sowie auf ein Nettoergebnis in Höhe von 18,7 Mrd. US-Dollar auf Nicht-GAAP-Basis. Das Gross Merchandise Volume lag erstmalig bei über einer Billion US-Dollar. Aber werfen wir jetzt einen Blick auf die Zahlen von vor fünf Jahren.

Wie wir mit Blick auf das damalige Zahlenwerk feststellen können, hat Alibaba zu diesem Zeitpunkt einen Quartalsumsatz in Höhe von 2,81 Mrd. US-Dollar generiert. Die jährlichen Umsätze beliefen sich hingegen auf 12,29 Mrd. US-Dollar. Damit macht Alibaba heute mehr Umsatz in einem Quartal als damals im Laufe eines gesamten Geschäftsjahres.

Das Gross Merchandise Volume lag vor fünf Jahren hingegen bei 394 Mrd. US-Dollar. Zugegeben: Das ist auch damals bereits ein beeindruckender Wert gewesen. Allerdings zeigt der Wert von heute mit einer weiteren Billion, dass hier ein weiteres Warenvolumen von rund 600 Mrd. US-Dollar dazugekommen ist. Wahnsinnige Größenverhältnisse!

Alibaba ist auch damals bereits mit einem Nettoergebnis in Höhe von 3,9 Mrd. Euro profitabel gewesen. Doch hat sich auch dieser Wert ein weiteres Mal fast verfünffacht. Ein starkes Wachstum, das der chinesische E-Commerce-Akteur innerhalb eines halben Jahrzehnts an den Tag gelegt hat.

Warum ein solcher Blickwinkel wichtig ist

Die jetzt jedoch spannendere Frage ist, was wir als Foolishe Investoren aus diesem Betrachtungswinkel lernen können. In meinen Augen sehr viel. Einerseits über Alibaba selbst und das künftige Wachstum. Andererseits jedoch auch über Visionen, Wachstum und Größenverhältnisse.

Aber bleiben wir zunächst bei Alibaba: Wir haben in einem Zeitraum von fünf Jahren beobachten können, wie sich Umsätze und Ergebnisse vervielfacht haben. Da das Wachstum des Konzerns weiterhin stark und deutlich zweistellig bleibt, können wir und denken, wo die Reise hingeht. Die Bewertung und auch die operative Größe erscheinen dabei kein Hindernis. Vor allem, da das deutlich zweistellige Wachstum in den Megatrend-Märkten E-Commerce, Cloud und Finanzdienstleistungen weiterhin intakt bleibt. Die jetzt knapp 72 Mrd. US-Dollar Umsatz sollten wir daher nicht als Ziel sehen, sondern als Etappe.

Allerdings zeigt uns das Beispiel Alibaba auch, wozu Wachstum langfristig in der Lage ist. Die operative Ausgangslage schien bereits im Jahre 2015 spannend. Dennoch hat der chinesische E-Commerce-Akteur und Tech-Konzern sein Geschäftsvolumen weitere Male vervielfacht. Das kann auch auf andere Chancen abstrahierbar sein. Zumindest, wenn deren Wachstumstrends weiterhin ausgereizt werden können.

Alibaba-Aktie: Ein bemerkenswerter Rückblick!

Der Blick in die Historie der Aktie von Alibaba offenbart daher einen erstaunlichen Vergleich: Das operative Volumen ist im letzten halben Jahrzehnt regelrecht explodiert. Und hat einen deutlich größeren Konzern erschaffen. Das wiederum kann wertvolle Rückschlüsse bedeuten: Zum einen, was die Zukunft von Alibaba selbst angeht, aber auch unsere Wahrnehmung im Bereich der Wachstumsaktien.

Vincent besitzt Aktien von Alibaba. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alibaba Group Holding Ltd,.

Motley Fool Deutschland 2020