Ein Blick ins Räderwerk der Macht (FOTO)

Mainz (ots) -"Europa exklusiv" mit SWR1 und Zur Sache Rheinland-Pfalz /Einblick in EU-Institutionen vom 9. bis 11. April 2019Der Brexit, die Europawahl im Mai - Europaparlament undEU-Kommission sind in diesem Frühjahr besonders im Fokus. Eineneinmaligen Blick hinter die Kulissen der EU-Maschinerie können jetztvier Hörer*innen und Zuschauer*innen von SWR1 RP und "Zur Sache"werfen. Sie treffen in Brüssel unter anderen den einflussreichenEU-Kommissar für Finanzen, Günther Oettinger, sowieParlamentsabgeordnete und Botschaftsvertreter. Die vier Reisendenerhalten während ihrer Tour durch Brüssel exklusive Einblicke in dieArbeitsweise der europäischen Institutionen und können den Mächtigenvor Ort auf den Zahn fühlen.Eindrücke aus europäischer Metropole in Radio, Fernsehen, InternetDie SWR1-Moderatoren Hanns Lohmann und Niels Berkefeld und einFernsehteam begleiten die vier, auch bei den Stationen in derStändigen Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz, im Parlament undwenn sie die belgische Hauptstadt erkunden. Die Radiohörer*innenerfahren von Dienstag bis Donnerstag jeden Tag bei SWR1 RP, was dievier in Brüssel erfahren und erleben. Auch online im Blog halten dieReporter das Geschehen in der belgischen Metropole fest. "Zur Sache"berichtet am Donnerstag (11. April) um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen."Europa"-Serie von Stephan Ueberbach im Radio Wie die EUfunktioniert, erklärt der SWR1-Korrespondent in Brüssel, StephanUeberbach, in einer Mini-Serie in SWR1 RP. Er stellt die Organisationund Arbeitsweise der EU vor (Dienstag bis Donnerstag, 9.-11. April).Mehr über das "Europa-exklusiv"-Projekt und weitere Infos unter:https://www.swr.de/swr1/rp/ und http://x.swr.de/s/europawahl