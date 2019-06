Blick hinter die Kulissen in Panarbora / Waldhüter - wo andere Urlaub machen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die Natur steht in Panarbora im Mittelpunkt. Alles andere wäreauch überraschend, wenn man den Naturerlebnispark im Bergischen Landbesucht. Einer der wichtigsten Jobprofile des vom DJH Rheinland e.V.betrieben Parks ist die Arbeit als Waldhüter. Was sich genau dahinterverbirgt erklärt Patrick Mielke (50) im Interview.Frage: Was sind die schönsten Aspekte Ihres Jobs?Patrick Mielke: Das Arbeiten an der frischen Luft und der engeKontakt zur Natur - auch oder gerade bei Wind und Wetter. Arbeiten zudürfen, wo andere Urlaub machen. Während einer Führung oder imGespräch den Gästen neue Inhalte oder Sichtweisen zu vermitteln unddafür ein positives Feedback zu bekommen.Rundherum gibt es hier vor allem eins: Wald. Klingt nichtspannend?Doch ist es, und wie: Der Nutscheid, wie er hier heißt, ist mitca. 1.500 Hektar das größte zusammenhängende Waldgebiet imBergischen. Ein "Urwald" - zwar ohne Liane, aber mit vielEntdeckungspotential.In heutigen Zeiten wird die Erholungsfunktion des Waldes zurFörderung der Gesundheit immer wichtiger. Auch für Schulklassen ausgrößeren Städten trifft das voll zu. Das Binnenklima des Waldesgleicht Extreme wie Hitze, Kälte, starke Winde, sowie zu hohe oder zuniedrige Luftfeuchtigkeit wieder aus und schützt vor zu intensiverSonneneinstrahlung. Durch die Filterwirkung der Bäume wird Luftgereinigt und durch Austritt von ätherischen Ölen (nur inNadelwäldern) mit aromatischen Duftstoffen angereichert. Der Waldbietet eine Vielfalt an optischen, akustischen und olfaktorischenEindrücken.Frage: Was sind die häufigsten Fragen, die Ihre Besuchergruppenhaben?Patrick Mielke: Das ist eindeutig: Wenn wir auf unserem schönenAussichtsturm stehen, kommt von den Besuchern häufig die Frage nachdem Kölner Dom. Allerdings kann dieser nur bei optimalenWetterbedingungen als Wahrzeichen Kölns erkannt werden.Bei Führungen auf dem Baumwipfelpfad ist die häufigste Frage,warum das Bergische Land so heißt, warum eine Rotbuche keine rotenBlätter hat und ob die Sache mit dem Moos an Bäumen und derHimmelsrichtung eigentlich stimmt.Frage: Welche Inhalte / zentrale Botschaften werden während einerFührung vermittelt?Patrick Mielke: Alles in der Natur unterliegt dem ständigen Wandelvon Werden und Vergehen. Bäume wachsen, bilden Wälder, reichern ihnnach ihren Sterben mit Totholz an. Menschen siedeln in den Wäldern,verändern diese, ziehen weiter und überlassen den Wald wieder sichselber. Alles hängt zusammen, wir sind nur ein Teil des großenGanzen.Das Verhältnis des Menschen zur Natur ist heute von einerwachsenden Entfremdung gekennzeichnet. Das wollen wir ändern, um einelebenswerte Zukunft gestalten zu können, in der sich auch künftigeGenerationen über den Artenreichtum einer gesunden Natur und Kulturfreuen können. In der Kombination unseres Angebotes ist Panarboradamit europaweit einzigartig.Frage: Welche spannenden Botschaften vermitteln Sie weiterhin?Patrick Mielke: Wer hat schon einmal Altersbestimmungen auf Basisvon Jahresringen bei Eichen oder Linden vorgenommen? Bei den jungenGästen gibt es dann meist staunende Augen. Dass auch Bäume einenLebenszyklus haben und wie Lebewesen eines Tages sterben, wissen nurwenige. Allerdings leben Bäume deutlich länger als wir Menschen. Derälteste bekannte Baum steht in Nordschweden und soll mindestens 9.550Jahr alt sein. So alt sind die Bäume in Panarbora nicht, aber um die100 Jahr alt sind z.B. einige Fichten. Darüber hinaus bietet derNutscheid fast das komplette Spektrum deutscher Baumbestände: Sofinden sich Eichen, Buchen, Kiefern, Fichten, Hainbuchen und Birken.Frage: Bei so vielen Pflanzenarten gibt es sicherlich auch eineVielzahl an Tierarten?Patrick Mielke: In einem so naturbelassenen Wald gibt es natürlichauch unzählige Lebewesen, die durch den Baumbestand Nahrung undUnterschlupf finden. Allein 28 Säugetierarten wie Hasen, Rehe,Hirsche oder Schafe und 130 Weichtierarten leben hier. Ganz zuschweigen von rund 1.400 Käferarten. Über 100 Schmetterlingsartengibt es zu entdecken und rund 40 Vogelarten, wie z.B. Spechte oderEulen, sorgen für die typische Geräuschkulisse eines Waldes.Frage: Setzen Sie bei Ihren Führungen auch auf multimedialeInhalte oder steht die Natur tatsächlich im Mittelpunkt?Patrick Mielke: Bei unseren Führungen setzen wir fastausschließlich auf das optische und haptische Erleben der Natur,unterstützt durch kleine Rollenspiele und Fragerunden. Multimedialeoder künstliche Hilfsmittel verwenden wir grundsätzlich nicht. Wereinen digitalen Zugang bevorzugt, kann vor Betreten des Pfades einekostenlose App aktivieren. Aber auf dem Baumwipfelpfad gibt es schöneinteraktive Lerninseln, die speziell den Kindern großen Spaßbereiten, aber auch die eine oder andere knifflige Frage fürErwachsenen bereithalten.Frage: Wie lange dauert eine Führung und wie groß sind dieGruppen?Patrick Mielke: In der Regel dauert eine Führung 60 Minuten. Daskann sich aber auch mal auf 90 Minuten ausdehnen. Das hängt in ersterLinie davon ab, wie viele Rückfragen aus der Gruppe kommen.Die Gruppengröße schwankt zwischen Kleinstgruppen von 2 Personenund Großgruppen von 50 und mehr Personen. Die Obergrenze für eineFührung liegt bei 30 Personen. Das heißt, eine Gruppe von 50 Personenwürde auf zwei Führungen à 25 Personen aufgeteilt.Frage: Welche Leute buchen die Führungen?Patrick Mielke: Alle Zielgruppen des Naturerlebnisparks Panarborasind vertreten. Schulklassen, Reisegruppen und Familien. SowohlÜbernachtungsgäste wie auch Tagesbesucher. Die Führungen undProgramme laufen dabei grundsätzlich nicht nach "Schema F" ab,sondern werden individuell und permanent an die Bedürfnisse unsererGäste zugeschnitten.Da die maximale Steigung auf dem Pfad sechs Prozent beträgt und erbreit genug ist, kann er auch problemlos mit Kinderwagen, Rollstühlenoder Rollatoren befahren werden.Über Panarbora:Panarbora lädt auf der Fläche von acht Hektar zu einemNaturerlebnis der besonderen Art ein. Und auch die Bäumen und Wälder,die den Park einrahmen, sind ideale Orte für schöne Spaziergänge undEntdeckungstouren im Bergischen Land.Der Nutscheid ist ein Höhenzug und mit einer Fläche von rund 1.500Hektar eines der größten Waldgebiete im Bergischen Land. GeführteThemenwanderungen rund um Panarbora sind selbstverständlich Teil desAngebotes.Gäste des Parks können eine gebuchte Führung über denBaumwipfelpfad nutzen. Hier erfährt man Wissenswertes und Spannendesüber das Ökosystem Wald und die Kulturlandschaft im OberbergischenLand. Nebenbei haben Besucher die Gelegenheit, an den Lerninseln ihreigenes Wissen spielerisch zu testen. Unsere Waldhüter helfen gerneweiter.Natürlich kann man in Panarbora auch übernachten. Wie wäre es miteinem Baumhaus als Schlafplatz? Zwischen Baumkronen zu nächtigen istNaturabenteuer und das Erleben fremder Kulturen ist in gleich dreiglobalen Dörfern möglich.Die Öffnungszeiten des Parks für Tagesbesucher sind in derSommersaison (ab Mai) täglich zwischen 09:30 und 20.00 Uhr. LetzterZutritt zum Baumwipfelpfad ist in der Sommersaison um 19:00 Uhr.Panarbora hat auch an allen gesetzlichen Feiertagen geöffnet.Weitere Informationen unter www.panarbora.dePressekontakt:Heidrun KemperKom. LeitungNaturerlebnispark und Jugendherberge PanarboraNutscheidstr. 151545 PanarboraTel.: 02291 / 90 865 - 11RegionalmanagementDeutsches Jugendherbergswerk Landesverband Rheinland e. 