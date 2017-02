Der Blick auf Südkorea

Ich hatte oben den südkoreanischen Aktienmarkt erwähnt. Es kann nicht schaden, auch einmal solche Märkte im Blick zu haben – besonders dann, wenn z.B. der Dow Jones wochenlang nur wenige Punkte um die 20.000er Marke schwankt. Da konnte sich während der Zeit zum Beispiel mit dieser südkoreanischen Aktie gutes Geld verdienen lassen:

Südkorea: Prognose für Wirtschaftswachstum 2017 gesenkt!

So hat z.B. die Aktie des südkoreanischen Stahlriesen Posco (im Chart der Kurs in US-Dollar) im letzten Jahr eine durchaus beeindruckende Performance geliefert. Das Unternehmen konnte zum Beispiel von Rückenwind durch starke Bauaktivitäten in Südkorea profitieren. Da gab es zwischenzeitlich sehr hohes Wachstum im zweistelligen Prozentbereich.

Doch inzwischen sieht das wieder ganz anders aus. Im letzten Quartal 2016 sanken die Investitionen im Bausektor, und die Wachstumsprognose für das südkoreanische BIP in 2017 wurde zurückgenommen. Insofern könnten bei südkoreanischen Aktien Gewinnmitnahmen eine Überlegung wert sein, wenn Sie diese Kursgewinne 2016 mitgemacht haben sollten.

