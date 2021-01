Ein Blick auf die Märkte: US-Aktienfutures steigen!

Vorbörsliche Marktteilnehmer

Die US-Aktienfutures handelten im frühen vorbörslichen Handel höher, nachdem sie in der vorherigen Sitzung Verluste verzeichnet hatten. Der designierte Präsident Joe Biden kündigte am Donnerstagabend ein Hilfspaket in Höhe von $1,9 Billionen für den Covid-19 an. Die Investoren warten auf die Ergebnisberichte von Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS), Bank of America Corp (NYSE:BAC) und Netflix Inc ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



