Ein Blick auf die Märkte: US-Aktienfutures meist niedriger; Inflationsdaten im Fokus!

Die US-Aktienfutures wurden im frühen vorbörslichen Handel überwiegend niedriger gehandelt. Der US-Senat hat am Dienstag ein 1,2 Billionen Dollar schweres Infrastrukturgesetz verabschiedet, das mehrere Anforderungen an den Lkw-Verkehr enthält, die zuvor vom US-Repräsentantenhaus gebilligt worden waren und wahrscheinlich in die endgültige Gesetzesvorlage einfließen werden. Die Anleger warten auf die Ergebnisse von eBay Inc (NASDAQ:EBAY), Wendys Co (NASDAQ:WEN) und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



