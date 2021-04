Ein Blick auf die Märkte: US-Aktienfutures haben schwachen Start an der Wall Street!

Vorbörsliche Bewegungen

Die US-Aktienfutures handelten im frühen vorbörslichen Handel niedriger, nachdem der Dow Jones in der vorangegangenen Sitzung rund 300 Punkte zugelegt hatte. Investoren warten auf die Ergebniszahlen von Aphria Inc (NASDAQ:APHA).

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Boston, Eric Rosengren, wird um 1:00 p.m. ET eine Rede halten. Der Bericht des US-Finanzministeriums für März soll um 14:00 Uhr ET veröffentlicht



