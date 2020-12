Ein Blick auf die Märkte: US-Aktienfutures gewinnen!

Die US-Aktienfutures wurden im frühen vorbörslichen Handel höher gehandelt, nachdem Präsident Donald Trump das 900-Milliarden-Dollar-Hilfsgesetz COVID-19 unterzeichnet hatte. Das Repräsentantenhaus wird am Montag darüber abstimmen, die Zahlungen an Einzelpersonen von $600 auf $2.000 zu erhöhen – eine vierköpfige Familie würde nach diesem Vorschlag $5.200 erhalten. Die Märkte waren am Freitag wegen des Weihnachtsfeiertags geschlossen. Der allgemeine Aktivitätsindex der Dallas Fed für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung