Ein Blick auf die Märkte: US-Aktienfutures flach; alle Augen auf Fed-Sitzung!

Die US-Aktienfutures handelten im frühen vorbörslichen Handel überwiegend flach, nachdem der Dow Jones in der vorangegangenen Sitzung um mehr als 100 Punkte gefallen war. Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank wird heute seine geldpolitische Entscheidung bekannt geben. Investoren warten auf die Ergebnisberichte von Cintas Corporation (NASDAQ:CTAS), Williams-Sonoma, Inc. (NYSE:WSM) und Lands’ End, Inc. (NASDAQ:LE).

