Ein Blick auf die Märkte: US-Aktienfutures fallen; Inflationsdaten im Fokus!

Vorbörsliche Marktteilnehmer

Die US-Aktienfutures handelten im frühen vorbörslichen Handel niedriger, nachdem der Dow Jones in der vorangegangenen Sitzung um über 470 Punkte gefallen war. Der Verbraucherpreisindex für April wird um 8:30 Uhr ET veröffentlicht. Analysten erwarten, dass die Verbraucherpreise im April um 0,2% steigen werden, nach einem Anstieg von 0,6% im Vormonat. Die Investoren erwarten die Gewinnzahlen von Wendys Co (NASDAQ:WEN), ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung