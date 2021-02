Ein Blick auf die Märkte: US-Aktienfutures im Plus!

Die US-Aktienfutures handelten im frühen vorbörslichen Handel höher, nachdem sie in der Vorwoche starke Gewinne verzeichnet hatten. Die US-Wirtschaft hat im Januar 49.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, während der Markt einen Anstieg um 50.000 erwartet hatte. Investoren warten auf die Ergebnisberichte von Hasbro, Inc. (NASDAQ:HAS) sowie von Aecom (NYSE:ACM) und Global Payments Inc (NYSE:GPN).

Die Präsidentin der Federal Reserve ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung