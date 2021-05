Ein Blick auf die Märkte: Konjunkturoptimismus!

Die US-Aktienfutures handelten im frühen vorbörslichen Handel höher, nachdem der Dow Jones in der vorangegangenen Sitzung nach positiven Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe um über 140 Punkte gestiegen war. Investoren warten auf die Ergebniszahlen von Hibbett Sports, Inc. (NASDAQ:HIBB) und Caleres, Inc. (NYSE:CAL).

Um 8:30 Uhr ET werden Daten zum internationalen Warenhandel in den USA, zu den Lagerbeständen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung