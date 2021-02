Ein Blick auf die Märkte: Dow um 83 Punkte gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

U.S. Aktienfutures handelten im frühen vorbörslichen Handel niedriger, nachdem der Dow Jones zum sechsten Mal in Folge Gewinne verzeichnete. Die Bitcoin-Preise stiegen auf einen weiteren Rekord und handelten am Dienstag über $47.000 inmitten der allgemeinen Stärke auf dem Kryptowährungsmarkt, nachdem Tesla eine Investition in Bitcoin bekannt gab.

Investoren warten auf die Ergebnisberichte von Fox Corp (NASDAQ:FOX), Twitter Inc ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung