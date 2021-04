Ein Blick auf die Märkte: Broker-Empfehlung und mehr!

Vorbörsliche Marktteilnehmer

Die US-Aktienfutures handelten im frühen vorbörslichen Handel etwas niedriger, nachdem der Dow Jones in der vorangegangenen Sitzung um mehr als 250 Punkte gefallen war. Investoren warten auf die Ergebniszahlen von Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ), Baker Hughes (NYSE:BKR) und Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG).

Futures für den Dow Jones Industrial Average fielen um 27 Punkte auf 33.676,00, während die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung