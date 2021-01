Ein Blick auf die Märkte: Bleiben Sie informiert!

Vorbörsliche Marktteilnehmer

Die US-Aktienfutures handelten im frühen vorbörslichen Handel vor den Ergebnissen verschiedener großer Unternehmen etwas niedriger. Der Nasdaq-Index kletterte in der vorherigen Sitzung auf ein neues Rekordhoch. Investoren warten auf die Ergebnisberichte von Verizon Communications Inc (NYSE:VZ), Johnson & Johnson (NYSE :JNJ) und Lockheed Martin Corporation (NYSE:LMT), 3M Co (NYSE:MMM), General Electric Company (NYSE:GE) und Microsoft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung