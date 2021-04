Ein Blick auf die Märkte: Biden stellt Infrastrukturplan vor!

Die US-Aktienfutures handelten im frühen vorbörslichen Handel höher, nachdem Präsident Joe Biden einen neuen 2,3 Billionen Dollar schweren Infrastrukturplan angekündigt hatte. Der Nasdaq-Index sprang in der vorherigen Sitzung um mehr als 200 Punkte nach oben. Investoren warten auf die Ergebnisse von CarMax, Inc (NYSE:KMX) und Franklin Covey Co. (NYSE:FC).

Der Challenger-Bericht zum Stellenabbau im März wird um 7:30 Uhr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung