Ein Blick auf die Märkte: Aufgepasst!

Vorbörsliche Marktteilnehmer

Die US-Aktienfutures handelten im frühen vorbörslichen Handel vor der Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve Jerome Powell zum geldpolitischen Ausblick überwiegend höher. Donald Trump wurde am Mittwoch zum ersten Präsidenten in der 232-jährigen Geschichte, der zweimal angeklagt wurde.

Investoren warten auf die Ergebnisberichte von Delta Air Lines, Inc. (NYSE:DAL), Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. (NYSE:TSM) und BlackRock,



