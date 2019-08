Ein Blick in die Zukunft von Robotik und KI / Sonderschau und FabLab Lübeck vereinbaren Kooperation (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Der Markt von 3D-Druckern wächst. Im Jahr 2018 nutzten bereitsrund 28 Prozent der Industrieunternehmen in Deutschland den 3D-Druck.Längst lassen sich mit der Technik filigrane Bauteile fürverschiedenste Anwendungen teils individualisiert, teils in Serieherstellen. Junge Forscher des FabLab Lübeck e.V. zeigen auf derSonderschau der Kunststoffmesse K, wohin die Reise bei derVerknüpfung von additiver Fertigung, Robotik und modernen Werkstoffenwie Kunststoff geht und stellen im Oktober ihren Mensch-Roboter vor.Das FabLab umfasst Informatik, Ingenieur- undPsychologie-Studenten, die in der offenen Hightech-Werkstatt Themenwie 3D-Druck und Robotik miteinander vereinen und fachübergreifendvorantreiben. Ein Leuchtturmprojekt der Nachwuchsforscher ist der Baueines humanoiden Roboters, bei dem alle Körperteile wie Kopf, Hände,Arme und Torso mittels 3D-Druck separat gefertigt und zusammengesetztwerden. Zum Leben erweckt wird der humanoide Roboter durch dasZusammenspiel modernster Technik. Kunststoff nimmt als Werkstoffhierbei eine Sonderrolle ein, mit dem sich die verschiedenstenBauteile - vom High-Tech-Instrument bis zum mechanischen Element -einfach, präzise und schnell fertigen lassen.Inspiriert wurden die jungen Tüftler vom französischen DesignerGaël Langevin, der mit "InMoov" 2012 einen menschlich anmutendenRoboter kreierte und seither weltweit Nachahmer fand. UmGreifbewegungen ausführen zu können, wird der Roboter der LübeckerNachwuchsforscher zudem mit Kameras und spezieller Softwareausgestattet. Verschiedene Gesten wie "shake hand" und "move arm"können so gesteuert und umgesetzt werden. Damit allesineinandergreift, sind unterschiedlichste Bauteile nötig. Allein derKopf des Roboters besteht mit Nacken aus rund 50 kleinenEinzelteilen: Getriebe, Zahnränder - alles kommt aus dem 3D-Drucker.Das Material, aus dem der Roboter besteht, ist vielseitigerKunststoff.Die Sonderschau "Plastics Shape the Future", die auf derKunststoffmesse K gezeigt wird, ist das passende Podium, um dieArbeit der jungen Forscher weltweit bekannt zu machen. "Die K ist füruns eine hervorragende Plattform, um unsere Forschungsergebnisseeinem breiten Publikum zu präsentieren und darzustellen, was mit derVerknüpfung von 3D-Druck und Robotik zukünftig alles möglich ist",sagt Ian Pösse, Gründer und Vorstandsmitglied des FabLab e.V. Deshalbwird es bei "Plastics Shape the Future" ganz praktisch zur Sachegehen. Es wird gedruckt, geschliffen und geschraubt. "DasZusammensetzen des Roboters kann hautnah bestaunt werden", freut sichFabLab-Projektleiterin Natascha Koch.PlasticsEurope unterstützt die jungen Forscher und bietet ihnenauf der bevorstehenden K-Messe ein besonderes Podium. Täglich werdensie auf einer eigenen Fläche ihre Innovation präsentieren und vor Ortdie 3D-Fertigung praktisch vorstellen. "Wir möchten mit derPartnerschaft verdeutlichen, dass uns der Austausch mit jungenForschern ein wichtiges Anliegen ist und gleichzeitig aufzeigen, wieder moderne und innovative Werkstoff Kunststoff und der 3D-Druckunsere Zukunft gestalten können. Dabei ist der 3D-Druck einer derwesentlichen Schlüsselfaktoren für die Industrie 4.0. Ich bin schonsehr gespannt, was wir zu sehen bekommen und freue mich auf diepraktischen Vorführungen der jungen Forscher", sagt Dr. RüdigerBaunemann, Hauptgeschäftsführer von PlasticsEurope Deutschland.FabLab LübeckIm Oktober 2014 wurde das Fabrikationslabor (FabLab) derHansestadt vom TZL (Technikzentrum Lübeck) gegründet. In direkterNachbarschaft zum städtischen Universitätscampus können hier jungeTüftler und Erfinder industrienahe Produktionstechniken ausprobieren.In der offenen Hightech-Werkstatt fertigen Studierende und andereInteressierte Funktionsmuster und Prototypen; dafür nutzen sie unteranderem 3D-Drucker, Laser-Cutter und CNC-Maschinen, mit deren Hilfesie hoch individualisierte Modelle (Rapid Manufacturing) erstellen.Das FabLab Lübeck ist ein eingetragener Verein, der aktuell etwa 60Mitglieder ganz unterschiedlicher Fachrichtungen vereint.Die K SonderschauDie Weltleitmesse der Kunststoffindustrie "K" findet vom 16. bis23. Oktober 2019 in Düsseldorf statt. Die dort gezeigte Sonderschau"Plastics Shape the Future" ist ein Projekt der deutschenKunststoffindustrie unter Federführung von PlasticsEurope Deutschlandund der Messe Düsseldorf.Die Sonderschau versteht sich als Podium für Lösungsansätze undAntworten auf aktuelle gesellschaftliche Strömungen und Diskussionen.Brennende Themen wie Kreislaufwirtschaft, Marine Litter undRessourcenschonung auf der einen Seite sowie Werkstoffinnovation undDigitalisierung auf der anderen Seite werden detailliert erörtert.Dabei will "Plastics Shape the Future" nicht nur eine internationaleInformations- und Networking-Plattform bieten, sondern mitImpulsreferaten und Diskussionsrunden auch verstärkt Politik undgesellschaftlich relevante Gruppen einbinden.Weitere Informationen zur K Sonderschau von Messe Düsseldorf unddeutscher Kunststoffindustrie gibt es unterwww.plasticsshapethefuture.de oder www.plasticseurope.org.Pressekontakt:PlasticsEurope Deutschland e. 