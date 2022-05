Blick in die Zukunft gerichtet: casavi und PropertyExpert - einfach, vernetzt und digital arbeiten

Langenfeld (Rhld.) (ots) -Die casavi GmbH und PropertyExpert vereinbaren eine gemeinsame Kooperation. Das Ziel der Zusammenarbeit ist das einfache und effiziente Abbilden des Reparaturprozesses im Rahmen eines durchgängig digitalen Immobilienmanagements. Der Ausbau von innovativen Lösungen steht dabei im Mittelpunkt. casavi ist der führende Anbieter für die digitale Immobilienverwaltung. PropertyExpert, als Technologie- und Entwicklungspartner für Versicherungen und Real Estate, liefert das nötige Knowhow, die Prüfung von Angeboten und Rechnungen für handwerkliche Leistungen digital durchzuführen.Vernetzt arbeiten mit casaviMit mehr als 80.000 angebundenen Gebäuden und 1,8 Millionen Wohneinheiten zählt casavi bereits heute zu den reichweitenstärksten Proptech-Lösungen für die Bewirtschaftung von Immobilien im deutschsprachigen Raum. Derzeit vertrauen circa 1.000 Immobilienverwalter und Wohnungsunternehmen der Cloud-Lösung von casavi. Im Mittelpunkt stehen dabei Kernfunktionen wie ein Online-Vorgangsmanagement, Service-Apps für Mieter und Eigentümer sowie die digitale Dienstleister-Plattform Relay. Diese erleichtert die Zusammenarbeit mit derzeit bis zu 55.000 Dienstleistern. Das 2015 gegründete Unternehmen beschäftigt an den Standorten München, Frankfurt und Berlin derzeit 100 Mitarbeiter.casavi und PropertyExpert- führende Unternehmen in der DigitalisierungAls Partner von casavi knüpft PropertyExpert an die Kommunikationsplattform an und baut die Vorteile für Kunden weiter aus. casavi hat sich in den letzten Jahren zu einer der führenden Cloud-Lösungen im Immobilienmarkt entwickelt und bietet ein vielfältiges Partnernetzwerk an. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz beschleunigt PropertyExpert die Prozessabwicklung und treibt die Digitalisierung der Plattform weiter voran. Von der Schadenbewertung bis zur -Regulierung und letztendlichen -Abwicklung. Die Nutzung der Plattform verkürzt Kommunikationswege und bietet Verwaltern eine Reihe von Mehrwerten. Durch die automatisierte Belegprüfung entfällt das Einholen mehrerer Angebote. Verwalter sparen dadurch Kosten und Zeit. Somit trägt PropertyExpert erheblich zur Steigerung der Prozesseffizienz bei. Die Plattform von casavi ermöglicht den direkten Kontakt zu PropertyExpert, dem Handwerker und der Versicherung. Die direkte Kommunikation ermöglicht eine Informationsversorgung aller Stakeholder. Im Fokus der Zusammenarbeit steht die optimale, individuelle Lösung für jeden Kunden. Die Kombination der beiden innovativen Unternehmen verfolgt das Ziel, den größtmöglichen Mehrwert für Mieter, Hausverwalter und Versicherer zu generieren. "Die Zusammenarbeit treibt innovative Projekte voran und erste Pilotprojekte mit Hausverwaltungen werden bereits gestartet", so Frank Feist Geschäftsführer PropertyExpert.Über PropertyExpertPropertyExpert ist der Technologie- und Entwicklungspartner der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft. Das Erfolgskonzept von PropertyExpert basiert auf der intelligenten Verknüpfung von Mensch und Maschine - digitale Prozesse und KI basierte Belegprüfung kombiniert mit menschlicher Expertise.Auf Basis von Millionen von Datensätzen aus der Belegprüfung entwickelt der Technologieexperte modulare End-to-End und Predictive Lösungen rund um den Schadenprozess und ermöglicht so die effiziente und gleichzeitig kundenorientierte Abwicklung von Schäden an Gebäuden. Das Langenfelder Unternehmen gilt als der Digitalisierungsexperte für die Versicherungsbranche und Real Estate und erhebt und analysiert seit seiner Gründung im Jahr 2012 täglich Schadendaten, um manuelle Prozesse stetig weiter zu automatisieren. Die Mission des Unternehmens ist somit klar definiert: gemeinsam mit Kunden aus Schäden klüger zu werden - jeden Tag.Info: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörter in dieserPressemitteilung die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.Pressekontakt:Weitere Informationen erhalten Sie bei:PropertyExpert GmbHEmilia HeitmannTel.: +49 2173 32 86 203E-Mail: e.heitmann@propertyexpert.deWebsite: www.propertyexpert.deMoritz WanningReferent Real EstatePropertyExpert GmbHE-Mail: m.wanning@propertyexpert.deGeschäft: +49 (0) 21732386 208Original-Content von: PropertyExpert GmbH, übermittelt durch news aktuell