Ein Blick in die Zukunft der Mobilität: thyssenkrupp zeigt seillosen MULTI im Deutschen Pavillon auf der EXPO 2020 Dubai (FOTO)

Essen/Dubai (ots) -Wenn die EXPO 2020 im Oktober nächsten Jahres in Dubai ihrePforten öffnet, ist der weltweit erste seillose Aufzug fürWolkenkratzer prominent dabei: Das zukunftsweisende System vonthyssenkrupp Elevator wurde als eines der Leuchtturmprojekte für dieEXPO ausgewählt und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft undEnergie im Deutschen Pavillon vorgestellt."Dubai bietet eine optimale Plattform für die Vorstellungzukunftsweisender Technologien, denn die Stadt zieht Menschen undUnternehmen aus der ganzen Welt an. MULTI ist ein gutes Beispiel fürsolche Innovationen, denn es zeigt den Teilnehmern der EXPO 2020, wieTechnologie die städtische Mobilität verbessern kann", sagt PeterWalker, CEO von thyssenkrupp Elevator.Der revolutionäre MULTI verändert die Art und Weise, wie sichMenschen in Gebäuden bewegen, und bietet völlig neue Perspektiven fürArchitekten, Immobilienbesitzer und Nutzer. Durch den Einsatz vonLinearmotoren für jede Kabine sind keine Seile erforderlich - undMULTI ist in der Lage, sich sowohl vertikal als auch horizontal zubewegen. Ohne Seile ermöglicht MULTI den Bau von viel höherenGebäuden in Städten. Durch seinen geringeren Platzbedarf werdenwertvolle Flächen für Wohnungen frei.Auf der EXPO 2020 zeigt thyssenkrupp Elevator mit MULTI, wieverschiedene Transportlösungen - von der U-Bahn bis hin zu Lufttaxis- mit seillosen Kabinen verbunden werden können. Auch der Betrieb inSkybridges lässt sich virtuell erleben: ein Hochgefühl der besonderenArt.Erstmals wurde MULTI im Juni 2017 im 246 Meter hohen Testturm vonthyssenkrupp Elevator in Rottweil der Öffentlichkeit vorgestellt. DieInnovation befindet sich derzeit in der Prüfungs- undZertifizierungsphase.Pressefotos: http://ots.de/Ip1py7Über uns:thyssenkrupp Elevator umfasst die weltweiten Konzernaktivitäten imGeschäftsfeld Personenbeförderungsanlagen. Mit einem Umsatz von 7,6Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2017/2018 und Kunden in 150 Ländern hatsich thyssenkrupp Elevator seit Markteintritt vor 40 Jahren als einesder führenden Aufzugsunternehmen der Welt etabliert. Das Unternehmenmit über 50.000 qualifizierten Mitarbeitern bietet intelligenteProdukte, entwickelt für die individuellen Anforderungen der Kunden.Das Portfolio umfasst Aufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige,Fluggastbrücken, Treppenlifte sowie maßgeschneiderte Servicelösungenfür das gesamte Produktangebot. Über 1.000 Standorte rund um denGlobus bilden ein dichtes Vertriebs- und Servicenetz und sichern eineoptimale Nähe zum Kunden.Pressekontakt:Dr. Jasmin FischerHead of Media Relations49(0)201-844-563-054jasmin.fischer@thyssenkrupp.comwww.thyssenkrupp-elevator.comOriginal-Content von: thyssenkrupp elevator AG, übermittelt durch news aktuell