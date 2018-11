Köln (ots) -Mit der Aktion "ja! zu Vielfalt und Toleranz" setzt REWEbundesweit in allen Märkten ein klares Zeichen für Toleranz,Vielfalt, Respekt und ein friedliches Miteinander - gegenDiskriminierung und Fremdenfeindlichkeit.Bei REWE arbeiten in Deutschland 254.000 Menschen aus über 140Nationen: Mehr Vielfalt an Weltanschauungen, Sprachen, Kultur undReligionen geht kaum. "Unsere Mitarbeiter arbeiten in denREWE-Märkten seit vielen Jahren friedlich und respektvollmiteinander. Ohne die vielen tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitermit Migrationshintergrund könnten wir viele Märkte nicht mehrbetreiben. Sie sind fester Bestandteil der REWE-Familie, vollintegriert, Teil unseres Erfolges. Und darauf sind wir stolz", sagtPeter Maly, bei REWE als Bereichsvorstand für den Vertrieb inDeutschland verantwortlich. "Insofern lehnen wir jede Art und Formvon Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit ab und wollen mit dieserAktion ein klares Zeichen für eine offene, tolerante Gesellschaft undein friedliches Miteinander setzen."REWE nimmt den 16. November 2018, den "Internationalen Tag fürToleranz" der UNESCO, zum Anlass, gemeinsam mit allenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesem Zeitraum Haltung zuzeigen. Vom 5. bis 17. November wird national in allen REWE-Märkteneine Sonderedition der ja! Erdnuss Chors verkauft. DieseSonderedition wird auf der neu gestalteten bunten Verpackung durchdas Layout und mit der Aufschrift "ja! zu Vielfalt & Toleranz" einklares Statement für Vielfalt und Toleranz setzen. Mit dem Kauf eines500-Gramm-Beutels spendet jeder Käufer automatisch 0,40 Euro an diebundesweit tätige Organisation "Über den Tellerrand"(https://ueberdentellerrand.org/about)."Über den Tellerrand" engagiert sich für das Kennenlernen vonFlüchtlingen und nachhaltige Freundschaften zwischen Menschen mit undohne Fluchterfahrung als Grundlage für Integration. Dabei stehengemeinsame Aktivitäten wie beispielsweise gemeinsames Kochen undEssen sowie Freizeitgestaltung mit dem Ziel der Integration und eineroffenen und toleranten Gesellschaft im Vordergrund. REWE möchte zumAktionsende weit mehr als 100.000 Euro übergeben, um den Vereinszweckund damit Freundschaften, Offenheit, Respekt und friedlichesMiteinander zu fördern. Das Produkt ist in allen 3.500 REWE-Märktenzum Verkaufspreis von 1,95 Euro erhältlich - solange der Vorratreicht.Mehr Informationen über die Aktion sind auf www.rewe.de/vielfaltzu finden. Dort stellen beispielsweise REWE-Mitarbeiter mitMigrationshintergrund nicht nur ihre Lieblingsrezepte aus der Heimatvor, sondern erzählen auch wie sie nach Deutschland gekommen sind undwarum sie sich in Deutschland wohl fühlen.Über REWE:Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000Mitarbeitern und über 3.300 REWE Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWEKaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer derführenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa.Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz vonrund 58 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 22 europäischen Ländernpräsent.Für Rückfragen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell