Blick in die Tiefkühltruhen der Deutschen / bofrost*Food-Atlas zeigt kulinarische Unterschiede auf (FOTO)

Straelen (ots) -Heutzutage gehören Tiefkühlprodukte in unserem Speiseplanunbedingt dazu. Fast jeder Deutsche greift auf Gemüse, Obst, Pizzaoder Speiseeis aus dem Gefrierschrank zurück. Dafür gibt es vielegute Gründe: Tiefgekühltes ist im Nu zubereitet, ganz einfachportionierbar und immer vorrätig. Der bofrost*Food-Atlas gibt einenÜberblick über die regionalen und lokalen Vorlieben der Deutschen beiTiefkühlprodukten. Dazu hat bofrost*, der europäische Marktführer imDirektvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten, das Kaufverhaltenseiner Kunden ausgewertet - mit interessanten Ergebnissen.Bayern ist Pommes-HochburgOb als Beilage, Hauptmahlzeit oder Snack zwischendurch, Pommesfrites stehen im Süden Deutschlands hoch im Kurs. Auch in Hessenkommen die leckeren Kartoffelstäbchen besonders häufig auf den Tisch.Doch Pommes sind nicht gleich Pommes - in Schwaben und im südlichenBaden-Württemberg müssen sie besonders dünn und knusprig sein; derRest von Bayern steht eher auf den Knusper-Wellenschnitt.Ohne Kloß in Sachsen nichts losWas in Bayern die Pommes sind, sind in Ostdeutschland dieKartoffelklöße. Die köstlichen Klöße norddeutscher Art sind inSachsen und im Süden von Brandenburg heißbegehrt.Spinathochburg von Stuttgart bis ins RuhrgebietPopeye vertilgte Spinat gleich büchsenweise und entwickelteungeheure Kräfte. Das grüne Wundergemüse ist bei den Stuttgartern inBaden-Württemberg bis ins nördliche Ruhrgebiet besonders häufig imTiefkühler zu finden. Auch im Rheinland von Bonn bis Düsseldorf stehtSpinat am häufigsten auf dem Tisch. Da das frische Gemüse direkt nachder Ernte gewaschen, gehackt, blanchiert und schockgefroren wird,bleiben alle Nährstoffe enthalten.Aus rund 540 Produkten mit ausgezeichneter Qualität können die 2,4Millionen bofrost*Kundenhaushalte auswählen. Von traditionellenGerichten wie den Schwäbischen Maultaschen bis hin zu innovativen,modernen Produkten wie dem Quinoa-Cranberry-Salat ist für jedenFeinschmecker von Nord nach Süd über West und Ost etwas dabei. DieProdukte sind ganz bequem über die rund 3.500 bofrost*Verkaufsfahreroder über den Online-Shop unter www.bofrost.de verfügbar.