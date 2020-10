Blick in den Markt: Das passiert in Asien und dem Rest der Welt!

USA

Die wichtigsten US-Indizes waren am Freitag gemischt. Der Dow- und der S&P-500-Future sind negativ in die Woche gestartet und sind am frühen Montag um 0,55% bzw. 0,56% gefallen, da der weltweite Anstieg der Coronavirus-Fälle die Stimmung der Anleger dämpft.

Die Auswirkungen des Anstiegs der COVID-19-Fälle in den USA und Europa waren in Asien zu beobachten, wobei die meisten Märkte am Montag einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung