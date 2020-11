Ein Blick in die Märkte: Verpassen Sie nichts!

Pre-Market Movers

U.S.-Aktienfutures wurden im frühen Handel vor dem Markt aufgrund positiver Impfstoffnachrichten höher gehandelt. Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN) gab bekannt, dass sein COVID-19-Antikörpercocktail von der US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration eine Notfallgenehmigung erhielt. Die Anleger warten auf Einnahmen von Korn Ferry (NYSE:KFY), Agilent Technologies Inc (NYSE:A) und Urban Outfitters, Inc. (NASDAQ:URBN).

