Ein Blick in die Märkte: US-Aktienfutures legen zu!

Die US-Aktienfutures handelten im frühen vorbörslichen Handel höher und knüpften an die Gewinne der vorangegangenen Sitzung an, obwohl es zu Ausschreitungen von Pro-Trump-Randalierern vor dem US-Kapitol kam. Der US-Kongress hat am frühen Donnerstag Joe Biden offiziell als nächsten Präsidenten bestätigt. Der Challenger-Bericht zum Stellenabbau im Dezember wird um 7:30 Uhr ET veröffentlicht, während die Daten zum internationalen Handelsbericht für November und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



