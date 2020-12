Ein Blick in die Märkte: Bewegungen nicht verpassen!

U.S.-Aktienfutures wurden vor allem im frühen Vorbörslichen Handel höher gehandelt, nachdem der S&P 500-Index in der vorangegangenen Sitzung zum ersten Mal über 3.700 schloss. Die Anleger warten auf Gewinne von Campbell Soup Company (NYSE:CPB), United Natural Foods Inc (NYSE:UNFI) und Adobe Inc (NASDAQ:ADBE). Der JOLTS-Bericht des Arbeitsministeriums für Oktober und die Daten zu den Großhandelsbeständen für Oktober werden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung