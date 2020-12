Ein Blick in die Märkte: Alles Wichtige heute!

Pre-Market Movers

US-Aktienfutures wurden zu Beginn des vorbörslichen Handels niedriger gehandelt, nachdem der S&P 500 und der Nasdaq-Index in der vorangegangenen Sitzung auf Rekordhochs geklettert waren. Pfizer Inc (NYSE:PFE) und sein deutscher Partner BioNTech SE (NASDAQ:BNTX) gaben am Mittwoch bekannt, dass sie in Großbritannien die behördliche Zulassung für ihren COVID-19-Impfstoff erhalten haben. Die Investoren warten auf Erträge von PVH Corp (NYSE:PVH), ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung