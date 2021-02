Ein Blick in die Märkte: Alles Wichtige im Überblick!

U.S.-Aktienfutures wurden im frühen Vorbörslichen Handel etwas höher gehandelt, da die Investoren auf Erträge von 3M Co (NYSE:MMM), Merck & Co., Inc (NYSE:MRK), Pfizer Inc . (NYSE:PFE) und Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) warten. Die Wall Street schloss in der vorangegangenen Sitzung infolge des Anstiegs der Covid-19-Fälle und der Unsicherheit über die US-Konjunkturmaßnahmen deutlich niedriger.

Die Daten zu den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung