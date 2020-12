Ein Blick in die Märkte: All Eyes On Jobs-Bericht!

U.S.-Aktienfutures wurden im frühen Vorbörsehandel vor dem lang ersehnten Job-Bericht höher gehandelt. Analysten gehen davon aus, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im November um 500.000 steigen wird, gegenüber einem Anstieg von 638.000 im Oktober. Die Anleger warten auf Gewinne von Big Lots, Inc. (NYSE:BIG), HD Supply Holdings Inc (NASDAQ:HDS) und Genesco Inc. (NYSE:GCO).

