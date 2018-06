Ein Blick in die Geschichte zeigt wie gefährlich Zinserhöhungen sind

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die goldenen 20er Jahre endeten am 24. Oktober 1929 mit einem kräftigen Kurssturz. Dem sogenannten ?Schwarzen Donnerstag? folgte wenige Tage später am 29. Oktober, der ?Schwarze Dienstag?, ein Tag, an dem an der Wall Street ein jeder sein Heil im schnellen Verkauf seiner Aktien suchte. Das Ende der langjährigen Börsenparty leitete die Weltwirtschaftskrise ein. An der Wall Street gaben die ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.