Blender Bites meldet historischen Rekordumsatz in den letzten drei Monaten: ein Plus von 2.266 % gegenüber demselben Zeitraum im Jahr 2020

Quelle: IRW Press

11. Dezember 2021 – Vancouver, British Columbia, Kanada – Blender Bites Ltd. (das „Unternehmen“, „Blender Bites“ oder „Blender“), (CSE: BITE, FWB: JL4, WKN: A3C3Y2), ein kanadisches Unternehmen, das eine Reihe von hochwertigen vorportionierten und tiefgekühlten pflanzlichen funktionellen Lebensmitteln in Bioqualität entwickelt und vermarktet, gibt bekannt, dass es in den letzten drei Monaten einen Rekordanstieg seines Umsatzes verzeichnet hat.

