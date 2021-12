Blender Bites-Aktie: Wie gewonnen, so zerronnen!

Die Blender Bites-Aktie ist Ende November/Anfang Dezember förmlich explodiert. Innerhalb weniger Tage stieg das Papier von Kursen bei 1,500 kanadischen Dollar (CAD) im Hoch bis auf 3,390 CAD und schaffte damit eine Kursverdopplung. Die Aktie war erst im September an die Börse gegangen und in den folgenden Wochen in einem Seitwärtsmarkt unterwegs. Zwar kam es auch hier immer wieder zu teils ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung