Blender Bites-Aktie: Kursrutsch voraus!

Die Blender Bites-Aktie konnte sich in den letzten Tagen wieder etwas in die Höhe kämpfen, der Kurs wird aber schon morgen wieder einen signifikanten Abschlag hinnehmen müssen. Das liegt nicht etwa an katastrophalen Nachrichten, sondern schlicht an einem Aktiensplit, der dann durchgeführt werden soll.

Vollführt wird jener im Verhältnis 1:1,25. Bereits investierte Anleger erhalten entsprechend zusätzliche Anteile, sodass sich am Gesamtwert im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung