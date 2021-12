Blender Bites-Aktie: Ist das der Turnaround?

Es mag an meiner beruflichen Herkunft liegen, dass ich bei der Blender Bites-Aktie immer sofort an Software denke. Auch wenn sich am fehlenden Ypsilon eigentlich erkennen lässt, dass das dahinterstehende Unternehmen mit Bits und Bytes nichts am Hut hat. Tatsächlich handelt es sich um einen kanadischen Produzenten von tiefgefrorenen Bio-Smoothies.

Damit werden allerdings ebenfalls einige schwer angesagte Trends abgehakt, die an der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung