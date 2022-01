Blender Bites-Aktie: Der Abwärtstrend hält an

In der zweiten Hälfte des Novembers gelang es den Bullen, die Aktie von Blender Bites dynamisch ansteigen zu lassen. Bis zum 3. Dezember wurde deshalb ein Hoch bei 2,44 Euro erreicht. Danach einsetzende Gewinnmitnahmen ließen den Kurs jedoch schnell in eine dynamische Abwärtsbewegung übergehen und auch unter den 50-Tagedurchschnitt zurückfallen. Er konnte seitdem nicht mehr erreicht werden und auch an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung