Die Bleifuß-Pilger / Mit dem Wohnmobil unterwegs auf dem Jakobsweg / Reportage am Mittwoch, 4. April 2018, 21 Uhr im SWR Fernsehen (FOTO)

Mainz (ots) -Ute und Michael Tamm zieht es einmal im Jahr mit dem Wohnmobil inden Süden. Dieses Mal auf der Route der Jakobspilger vomfranzösischen Wallfahrtsort St. Jean-Pied-de-Port in den Pyrenäen bisSantiago de Compostela im äußersten Nordwesten Spaniens. Es ist keineschweißtreibende Pilgertour zu Fuß in der spanischen Sommerhitze -die Rentner bewältigen den legendären "Camino Frances" hübschkomfortabel auf vier Rädern. Und das nicht allein, sondern in einerGruppe mit anderen Wohnmobil- und Wohnwagenfans. Gehen sie als"echte" Jakobspilger durch? Das klärt die Reportage "DieBleifuß-Pilger - Mit dem Wohnmobil auf dem Jakobsweg" am Mittwoch, 4.April 2018, ab 21 Uhr im SWR Fernsehen.Allen Teilnehmern der Tour geht es weniger um die religiösenAspekte der seit dem Mittelalter berühmten Strecke als um dasgemeinsame Erleben von historischen Kunst- und Bauwerken, um dieErfahrung der großartigen Landschaften oder auch um Vogelbeobachtung.Bloß: Wie kommt man als Bleifuß-Pilger zu seinem täglichenWallfahrtsstempel für den mitgeführten offiziellen Pilgerpass? AlsPilger auf dem Jakobsweg gilt streng genommen nämlich nur, werbehaupten kann, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Pferd unterwegs zusein, und da darf nicht geschummelt werden - eigentlich. Doch wiekommen die Wohnmobilpilger am Ende einer jeden Etappe im Pilgerbüroan? Natürlich zu Fuß, behaupten sie schlitzohrig, vom Parkplatznämlich - ungelogen.Ankommen am Ziel aller Pilger: Santiago de Compostela Die AutorenTilo Knops und Kirsten Waschkau begleiten die Pilgertruppe durch denNorden Spaniens und erleben mit, wie sie sich durchschlagen, durchBerge und Weinanbaugebiete, wie sie die alten Königstädte Pamplona,Burgos und Leon passieren und schließlich ins grüne galicischeBergland eintauchen, bis sie ans Ziel aller Pilger kommen: Santiagode Compostela, wo der Besuch einer Pilgermesse die Reise krönendabschließt.