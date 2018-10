Bleibende Werte: ASE Real Estate saniert eine weitere Denkmalimmobilie in Chemnitz

Chemnitz (ots) - Denkmalimmobilien sind Gebäude, die nachKriterien des Denkmalschutzgesetzes als Baudenkmäler klassifiziertund unter Schutz gestellt sind. Wegen ihrer historischen oderarchitektonischen Bedeutung gelten sie als erhaltenswert und dieöffentliche Hand hat großes Interesse an der Sanierung undInstandhaltung dieser Gebäude. Deshalb gewährt das Steuerrecht beider Investition in eine Denkmalimmobilie auch erhebliche fiskalischeVorteile. Durch umfangreiche Sonderabschreibungsmöglichkeiten könnenAnleger so ihre Steuerlast deutlich verringern.Die ASE Real Estate ist ein erfahrener Bauträger undProjektentwickler aus Leipzig. Neben der Errichtung exklusiver Wohn-und Geschäftshäuser hat sie sich auf die Revitalisierungkulturhistorischer Baudenkmäler spezialisiert.Das neueste Denkmal-Schutzprojekt der ASE Real Estate GmbH ist einum 1880 erbautes Mietshaus in Schloßchemnitz, einem der bestenStadtviertel von Chemnitz. Der schlichte Bau mit symmetrischerFassadengliederung und zurückhaltendem Dekor liegt in einergeschlossen erhaltenen Gründerzeit-Zeile. Auf insgesamt nur 300 m²entstehen 5 moderne Wohneinheiten: 2 kleine Appartements mit je ca.32 m² und 3 Wohnungen von je ca. 78 m², alles in gehobenerAusstattung. Es werden begehrte, komfortable Wohnräume geschaffen,die denen in einem Neubau in nichts nachstehen. Geplant sind unteranderem der Anbau von Balkonen, die Sanierung von Fenstern, Türen undFassade, sowie die komplette Modernisierung der Haustechnik nachneuestem Standard. Der TÜV Süd ist wieder mit dem Baucontrollingbeauftragt und gewährleistet die hohe Qualität der ausgeführtenArbeiten. Schloßchemnitz grenzt direkt an die Chemnitzer Innenstadtund den Kaßberg. Es ist eines der beliebtesten Wohnviertel.Zentrumsnah und dennoch ruhig, durchzogen von großen Grünflächen undmit sehr guter Infrastruktur. Der Schloßberg mit seinerhochmittelalterlichen Klosteranlage, der Schloßteich und dasNaherholungsgebiet "Küchwald" bieten vielseitigeFreizeitmöglichkeiten. Daneben gibt es auch zahlreicheEinkaufsgelegenheiten, ein großes gastronomisches Angebot und einegute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. MedizinischeEinrichtungen, Schulen und Kindertagesstätten befinden sich ebenfallsvor Ort.Der attraktive Standort und die Topmodernisierung machen dieseDenkmalimmobilie der ASE Real Estate GmbH hochinteressant fürKapitalanleger und Eigennutzer. Das aktuelle Denkmal-Objekt gilt alsKulturdenkmal nach § 7i EStG. Durch die Sanierung der Immobilie nachmodernsten Maßstäben wird eine Wertschöpfung erreicht, die vonstaatlicher Seite stark gefördert wird. Der Anleger kann so von einemder letzten Steuersparmodelle profitieren. Wegen diesenSteuervorteilen, den niedrigen Zinsen und guten Mieteinnahmen schafftder Anleger mit Denkmalimmobilien bleibende Werte und kannüberdurchschnittliche Renditen erwirtschaften. Immobilien sindwertstabile, ertragreiche und nachhaltige Anlageformen und wichtigerBaustein für die Vermögensplanung.Pressekontakt:ASE Real Estate GmbHLumumbastraße 1004105 Leipziginfo@ase-leipzig.dewww.ase-leipzig.deOriginal-Content von: ASE Real Estate GmbH, übermittelt durch news aktuell