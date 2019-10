Blechexpo 2019: Mehr Effizienz gegen sinkende Umsätze

Stuttgart/Ostfildern (ots) - Prozessoptimierung in Unternehmen durch ERP undPPS-Lösungen wichtig wie nieDie Meldungen der vergangenen Monate sind wenig positiv: Die Zulieferindustriein Deutschland steht unter Druck, auch Blechverarbeiter spüren die Auswirkungen."Es sind nicht mehr nur die Stichwörter Industrie 4.0 oder Digitalisierung:Heute ist klar, dass schnelle und schlanke Prozesse in Zukunft über Gewinn oderVerlust entscheiden werden in einer Branche, die unter deutlichem Druck steht",sagt Christian Biebl, Geschäftsführer von Planat (https://www.planat.de/). Dermittelständische Softwarehersteller gehört ebenso zu den Ausstellern derFachmesse Blechexpo (https://www.blechexpo-messe.de/, Halle 3, Stand 3500), dievom 5. bis zum 8. November in Stuttgart stattfindet. Als spezialisierterAnbieter für die produzierende Industrie bietet Planat mit der ERP/PPS-LösungFEPA ein Instrument, Prozesse neu zu organisieren und Einsparpotenziale zusichern. Mit FEPA.PETL stellt das Unternehmen zudem ein neues Werkzeug vor, mitdem innerhalb der kompletten ERP-Software Zusammenhänge von Vorgängenidentifiziert werden können.Wer Zeit spart, spart GeldIm Vordergrund des Tools steht die Zeitersparnis bei der Verknüpfung vonProzessen und Vorgängen, die durch den Bearbeiter so auf einen Blickwahrgenommen werden kann. Das prozessorientierte FEPA-Infosystem kann in derDatenbank gespeicherte Informationen vorgangsorientiert zusammenfassen undanzeigen - von jedem Datenobjekt aus. Ob Kunde, Artikel oder Auftrag: sämtlicheVorgänge und Zusammenhänge sind sichtbar, transparent und können noch mitweiteren beliebigen, auslesbaren Datenquellen wie einem Versandsystem etc.verknüpft werden. Planat verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in denspeziellen Prozessen der Metallindustrie, zahlreiche mittelständischeUnternehmen aus der Zulieferindustrie greifen auf FEPA zurück und nutzen auchdas Consulting-Angebot des Unternehmens. "Eigene Prozesse gehen oftmals aufErfordernisse zurück, die heute hinfällig sind. Es fehlt nur manchmal einexterner Impuls, um wirklich etwas zu ändern", analysiert Christian Biebl vonPlanat.Branchenkenntnis beim ERP-AnbieterHinzu kommt die kritische Auswahl des Systemanbieters, bei der oftmals dieProbleme entstünden: "Marktpräsenz steht nicht automatisch für Fachkompetenz.Wer sich bei der Softwareauswahl im Vertrauen auf die Außendarstellung vonAnbietern verrennt, hat meist schon die erste Million verbrannt", so Biebl.Diese leidvollen Erfahrungen mussten auch Branchengrößen wie Liqui Moly machen,deren Umsatz als Folge des ERP-Wechsels einbrach. FEPA gilt derweil alsindividueller Standard, der bereits ab Werk die fertigende Industrie spiegelt.Mit zahlreichen Branchenobjekten sowie funktionalen Add-ons kann FEPA nochweiter den Bedürfnissen eines Unternehmens angepasst werden.Die Planat GmbH (www.planat.de) bietet mit der skalierbarenERP/PPS-Standardsoftware FEPA einen flexiblen IT-Service "Made in Germany" fürden produzierenden Mittelstand. In der Basisversion verantwortet die SoftwareVertrieb, Beschaffung, Logistik, Produktionsplanung und -steuerung mitBetriebsdatenerfassung und betriebswirtschaftliche Anwendungen. On top könnenbedarfsgerecht branchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverseAdd-ons, wie z.B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oderCustomer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. Das innovative,modulare Softwarekonzept ergänzt Planat seit mehr als 35 Jahren durchbranchenspezifische Beratung sowie durch verlässlichen Support.Kontakt:PLANAT GmbH,Schönbergstr. 45-47, 73760 Ostfildern (bei Stuttgart), Deutschland,Tel.: +49 (0)711-16756-0, Fax: +49 (0)711-16756-99,E-Mail: software@planat.de, Web: www.planat.deeuromarcom public relations GmbH,Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Deutschland,Tel.: +49 (0)611-973150, Fax: +49 (0)611-719290,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: PLANAT GmbH, übermittelt durch news aktuell