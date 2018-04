Blaupause für Organisationsentwicklung: Erste Langzeit-Case Study zum audit berufundfamilie

Frankfurt am Main (ots) - Die berufundfamilie Service GmbH machtmit der ersten detaillierten Case Study das audit berufundfamilieüber einen Zeitraum von knapp 10 Jahren erlebbar. Das Zertifikat zumaudit, das seit seiner Einführung im Jahr 1998 mehr als 1.700Arbeitgeber genutzt haben, um ihre betriebliche Vereinbarkeit vonBeruf, Familie und Privatleben zu gestalten, ist heute dasQualitätssiegel für eine strategisch angelegte familien- undlebensphasenbewusste Personalpolitik. Das Auditierungsverfahren istmehrstufig angelegt. Ziel ist, die Vereinbarkeit in derUnternehmenskultur zu verankern und die Arbeitgeber zu einerwachsenden Selbststeuerung des Themas in der Organisation zubefähigen.Mittelstand mit Vereinbarkeit erfolgreichAm Beispiel der GP Grenzach Produktions GmbH zeigt dieberufundfamilie jetzt, wie Organisationsentwicklung mit dem auditberufundfamilie gelingen kann. Die rund 560 Beschäftigte zählendeTochtergesellschaft der Bayer AG stieg 2008 in das audit ein und hates inzwischen vier Mal erfolgreich durchlaufen: von derErst-Auditierung, über die Re-Auditierung Optimierung undRe-Auditierung Konsolidierung, bis hin zum schlanken Dialogverfahren.Die Case Study beantwortet Fragen wie: Warum sollten Arbeitgeberihre familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik strategischanlegen? Wie sehen die Erfahrungen der GP Grenzach Produktions GmbHmit dem audit im Detail aus? Welche Entwicklung hat derMittelständler mit dem audit bislang nehmen können? Welchen - auchbetriebswirtschaftlichen - Nutzen bringt systematisch aufgesetzteVereinbarkeit?Die Case Study ist über die Website der berufundfamilie ServiceGmbH www.berufundfamilie.de zum Download abrufbar. Ende jeden Monatsdes laufenden Jahres 2018 öffnet die berufundfamilie auf ihrerWebsite zudem ein neues Kapitel zum Nutzen des Management-Tools. Überein Interview, ein Statement oder einen informativen Kurzartikelzeigt sie den Lesern, welche Chancen, aber auch, welcheHerausforderungen die systematische Gestaltung der betrieblichenVereinbarkeitspolitik birgt.Einer der bereits online stehenden Teaser-Texte stelltbeispielsweise einen der entscheidenden Erfolgsfaktoren einergelingenden Vereinbarkeit heraus: familien- und lebensphasenbewusstesFühren. Michael Oliva, Leiter Personal und Öffentlichkeitsarbeit derGP Grenzach Produktions GmbH, erklärt in seinem Interview dazu:"Unser Grundverständnis des gesamten audit berufundfamilie in allseinen Einzelschritten ist der eines langfristigenVeränderungsprozesses als Teil der strategischen Gesamtausrichtungdes Unternehmens und der darauf basierenden Führungsprozesse. Dasbedeutet, dass eine nachhaltige Integration einer familienbewusstenPersonalpolitik nur dann gelingt, wenn ihre Kernelemente Teil desunternehmerischen Führungsverständnisses ist."Führung kommt daher auch im audit berufundfamilie eine zentraleRolle zu - einer der Aspekte, die das Managementinstrument zumTreiber der Organisationsentwicklung machen, wie Oliver Schmitz,Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, erläutert: "Imaudit wird die betriebliche Vereinbarkeitspolitik entlang von achtHandlungsfeldern ausgestaltet, die die Kernbereiche einerstrategischen Personalpolitik widerspiegeln. Dazu zählen Arbeitszeit,-organisation und -ort genauso wie Kommunikation und Führung. VonAuditierung zu Auditierung verlagern sich die daraus abgeleitetenSchwerpunkte - je nachdem, was der jeweilige Betrieb gerade braucht.Damit wird die Entwicklung der Organisation hinsichtlich derVereinbarkeit stringent vorangetrieben. Bei der GP GrenzachProduktions GmbH lag der Fokus der ersten Zielformulierung imOperativen, spätere Zielformulierungen konzentrierten sich auf dasVerständnis von Prozessen, Verhalten und Strukturen. Nachhaltigkeit,politische Langfristigkeit, Führungsverständnis und Balance vonUnternehmens- und Mitarbeiterinteressen rückten mit zunehmenderEntwicklung stärker in den Mittelpunkt. Dieser Prozess bietet eineBlaupause für die gesamte Personalpolitik und wirkt damit über dasVereinbarkeitsthema hinaus."Sie möchten mehr erfahren?:Der direkte Link zur Case Study-Seite lautet: http://ots.de/6KAJ2lDer Link zur Download-Seite der Case Study ist:https://bit.ly/2qiJEX5Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und derKompetenzträger im Themengebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie undPrivatleben. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie/audit familiengerechte hochschule, das von der GemeinnützigenHertie-Stiftung initiiert wurde. Einsetzbar in allen Branchen undunterschiedlichen Betriebsgrößen, erfasst das audit den Status quoder bereits angebotenen familien- und lebensphasenbewusstenMaßnahmen, entwickelt systematisch das betriebsindividuelle Potenzialund sorgt mit verbindlichen Zielvereinbarungen dafür, dassFamilienbewusstsein in der Unternehmenskultur verankert wird. Nacherfolgreichem Abschluss dieses Prozesses entscheidet einunabhängiges, prominent mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft,Politik und Verbänden besetztes Kuratorium über die Erteilung desZertifikats zum audit. Die praktische Umsetzung wird von derberufundfamilie Service GmbH jährlich überprüft. Nach jeweils dreiJahren können zweimal im Rahmen von Re-Auditierungen weiterführendepersonalpolitische Ziele vereinbart werden. Daran (erstmalig nachneun Jahren) schließt sich das Dialogverfahren an. Nur beierfolgreicher Durchführung des Dialogverfahrens darf der Arbeitgeberdas Zertifikat weiterführen. Seit 1998 wurden über 1.700 Arbeitgebermit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet. Die berufundfamilieService GmbH besitzt die europaweite Lizenz für das audit, das vonden Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft - BDA, BDI, DIHK undZDH - empfohlen wird. www.berufundfamilie.de+++NEU+++Der Erklärfilm zum audit berufundfamilie - In 1 Min 50 Sekerfahren, was das audit ist und was es kann: aufwww.berufundfamilie.de oder unterhttps://www.youtube.com/watch?v=4SzYYGjTAlE&t=7sDie im südbadischen Grenzach-Wyhlen beheimatete GP GrenzachProduktions GmbH ist ein eigenständiges Tochterunternehmen der BayerAG und gehört der Division Consumer Health an. Hervorgegangen auseiner Produktionsstätte der Hoffmann-La Roche AG mit über 100 JahrenErfahrung in der Pharmaproduktion und -verpackung präsentiert sichder Standort heute mit ca. 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alsein innovatives und flexibles Technologie- und Produktionszentrum. Zuden Kernkompetenzen von Bayer Grenzach gehört die Herstellung,Abfüllung und Verpackung halbfester Arzneiformen sowie Distributions-und Logistikdienstleistungen für Kunden auf dem nationalen undinternationalen pharmazeutischen Markt. Der Standort verfügt übereine umfangreiche Expertise als Hersteller von Salben, Cremes,Lotionen und Gelen und hat sich als strategische Salbenfabrik vonBayer Consumer Health etabliert. www.gp-grenzach.de