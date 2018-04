"Blauer Engel" für Tiefkühltragetasche von REWE

Köln (ots) - Umstellung auf 80 Prozent Recyclat fördertWiederverwertung und spart RessourcenREWE ersetzt die Tiefkühltragetaschen für Kunden durch eineAlternative, die weitestgehend aus ressourcenschonendemRecyclingmaterial hergestellt ist und die Kriterien für dasNachhaltigkeitslabel "Blauer Engel" erfüllt. DasLebensmitteleinzelhandelsunternehmen ist damit in Deutschland erneutVorreiter für die Supermärkte. Der Rohstoff, das so genannteRecyclat, stammt aus den Haushaltsabfällen der "Gelben Tonne", alsobeispielsweise aus alten Joghurtbechern und Verpackungsfolien. Dieneue Tiefkühltragetasche hat dieselben Produkteigenschaften wie dieVorgängerin - ist identisch groß, kann ebenso viel Last tragen undhält Produkte gleich lang kühl. "Nach der Auslistung der Plastiktüteim Sommer 2016 komplettiert REWE damit die Umstellung desTragetaschenangebotes auf nachhaltigere, wieder verwendbareAlternativen", erklärt Peter Maly, Vertriebsgeschäftsführer der REWEMarkt GmbH, den Schritt.Im Unterschied zu den bei REWE erhältlichen mehrfach verwendbarenTragetaschen aus Naturmaterialien sind Tiefkühltragetaschen sobeschaffen, dass sie kühlpflichtige Produkte längere Zeit vor demErwärmen schützen. Außerdem sind sie unempfindlich gegenFeuchtigkeit. Plastik ist vor diesem Hintergrund das Material mit denbesten Eigenschaften. Wobei REWE bereits zuvor als eines von wenigenHandelsunternehmen auf eine Aluminiumschicht in derTiefkühltragetasche verzichtet hat, um die wertvolle Ressource zuschonen. Auch erschweren Verbundstoffe die Wiederverwertbarkeit.Die neuen Tiefkühltragetaschen erfüllen die strengen Kriterien desbekannten Umweltzeichens "Blauer Engel". Sie bestehen zu mindestens80 Prozent aus geschäumter, ressourcenschonender Recyclat-Folie(LDPCR). Oder anders ausgedrückt: Für die für REWE jährlichproduzierten rund zwei Millionen Tiefkühltragetaschen reduziert sichder Verbrauch von mineralölbasiertem neuen Kunststoff auf nur nochein Fünftel. Zudem wird durch den Einsatz von recyceltem Plastik dieKreislaufwirtschaft gefördert. Die vorhandenen Bestände anTiefkühltragetaschen werden in den REWE-Supermärkten noch verkauft.Der Preis bleibt unverändert bei 0,49 Euro.Über REWE:Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländern präsent.In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000 Mitarbeiterin rund 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen und Fotos:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell