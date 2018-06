Berlin (ots) -- Bertelsmann richtet Veranstaltung im Rahmen des European CulturalHeritage Summit in Berlin aus- Schriftsteller berichten im Turnus über ihre Hoffnungen undErfahrungen mit EuropaZwanzig Autorinnen und Autoren aus zwanzig europäischen Länderntreffen sich am 21. Juni zum "Europäischen Autoren-Gipfel" in Berlin.Sie sprechen auf dem Blauen Sofa von Bertelsmann, ZDF,Deutschlandfunk Kultur und 3sat über ihre Bücher sowie darüber, wiesie Europa erleben. Der "Europäische Autoren-Gipfel" ist eines derHighlights des vom 18. bis 24. Juni stattfindenden European CulturalHeritage Summit in Berlin, den Europa Nostra, die StiftungPreußischer Kulturbesitz und das Deutsche Nationalkomitee fürDenkmalschutz anlässlich des Europäischen Kulturerbejahres 2018ausrichten. Mit diesem Themenjahr will die EU-Kommission dazubeitragen, den Blick auf das gemeinsame kulturelle Erbe und diegemeinsame Geschichte zu schärfen und so Europa den Europäern wiederein Stück näher zu bringen. Als Medienunternehmen, das sich schonlange aktiv für den Erhalt des europäischen Kulturerbes einsetzt,engagiert sich Bertelsmann auch im Europäischen Kulturerbejahr.Gemeinsam mit Botschaften und Kulturinstituten in Berlin wurdendie folgenden Autorinnen und Autoren zum "EuropäischenAutoren-Gipfel" auf das Blaue Sofa geladen:Geert Buelens, Flandern, Zaza Burchuladze, Georgien, HéliaCorreia, Portugal, Jacques De Decker, Föderation Wallonie-Brüssel,Radka Denemarková, Tschechische Republik, Dana Grigorcea, Schweiz undRumänien, Sabine Gruber, Italien und Österreich, Hugo Hamilton,Irland, Guy Helminger, Luxemburg, Hédi Kaddour, Frankreich, LaurynasKatkus, Litauen, Maja Lunde, Norwegen, Terézia Mora, Deutschland undUngarn, Pierre Mejlak, Malta, Claire North, Großbritannien, TomaszRózycki, Polen, Sjón, Island, Janne Teller, Dänemark, Hans Maartenvan den Brink, Niederlande und Svetlana Zuchová, Slowakei.In ihren Werken beschreiben diese Autoren, welche Gedanken,Erfahrungen, Sehnsüchte, Ängste, Hoffnungen, Gewissheiten undIrrtümer sie mit Europa verbinden. Über Kultur- und Sprachgrenzenhinweg bilden sie damit ein europäisches Narrativ, das denZusammenhalt in Europa stärken und weiterentwickeln kann.Bis auf Hédi Kaddour sind alle geladenen Autorinnen und Autoren inEuropa geboren und mit der europäischen Geschichte, Kultur und ihrenWerten aufgewachsen. Einige von ihnen haben Eltern, Partner, Freundeoder Studienkollegen aus anderen europäischen Ländern, andere musstenmigrieren.Im Vorfeld des Gipfels verrieten die Teilnehmer, warum sie sichals Europäer fühlen, was ihnen in Europa fehlt und wo Europa für sieendet:Zaza Burchuladze fühlte sich nach eigenem Bekunden gestern nochals Georgier, heute fühlt er sich wie ein Europäer... und kann nurschwer sagen, wie er sich morgen fühlen wird. Jacques De Deckerbräuchte zahlreiche Leben, um wirklich Europäer zu sein, GeertBuelens ermahnt die Europäer, sich der Zukunft zu stellen und sichvor der Vergangenheit nicht zu verstecken. Guy Helminger glaubt andie europäische Idee, Hélia Correia vermutet, dass Gefahr dieeuropäische Identität intensivieren könnte, Hugo Hamilton wünschtsich mehr Entscheidungen auf lokaler und regionaler Ebene und RadkaDenemarková träumt von einer unbelasteten Zukunft.Während Janne Teller eine Definition von menschlicher Identitätvermisst, die anstelle von Normen und Ethnizität auf Werten basiert,fehlt Dana Grigorcea eine einheitliche und ethischeFlüchtlingspolitik. Sabine Gruber wünscht sich einen besserenAusgleich des Wohlstandsgefälles, Hans Maarten van den Brink vermisstStolz auf das gemeinsam Erreichte und Optimismus für die Zukunft.Maja Lunde wünscht sich mehr Demut in Europa. Sjón fehlen die Tier-und Pflanzenarten, die Europa durch die globale Erderwärmung bereitsverloren hat, Terézia Mora findet, dass autokratische Regime nichtgut zum europäischen Gedanken passen und für Svetlana Zuchová endetEuropa in unserem Herzen.Pierre Mejlak fühlt sich in Europa zuhause, Hédi Kaddour fehlt einTGV oder ein ICE Brest-Moskau, Tomasz Rózycki vermisst - nebenFreiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Frieden, Versöhnung undOffenheit - ganz einfach Kalifornien in Europa. Für Laurynas Katkusstellt Amerika eine Ergänzung und keine Begrenzung Europas dar.Claire North, die nach dem Brexit nicht mehr EU-Bürgerin sein darf,beklagt, "Teil eines beschämenden, gesellschaftspolitischenExperiments zu sein".Die Schriftsteller treten am 21. Juni 2018 ab 19.00 Uhr (Einlass:18.30 Uhr) im Turnus von jeweils 30 Minuten auf insgesamt fünf BlauenSofas in fünf Salons der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz auf.Gesprächspartner sind dabei zehn Moderatoren von ZDF, DeutschlandfunkKultur und 3sat. Weitere Information zur Veranstaltung sind unterhttp://ots.de/b4BxVW sowie unterhttp://european-cultural-heritage-summit.eu/de/ abrufbar.Der "Europäische Autoren-Gipfel" entstand in enger Zusammenarbeitmit den Botschaften Dänemarks, Islands, Luxemburgs, Maltas, derNiederlande, Norwegens, Portugals und der Schweiz sowie derVertretung der Föderation Wallonie-Brüssel und Ost-Belgiens und derGeneraldelegation der Regierung Flanderns und Flanders Literature.Ebenso unterstützten die Gemeinschaft der europäischenKulturinstitute in Berlin (EUNIC), der British Council, das GeorgianNational Book Centre, das Institut Français Deutschland, das IstitutoItaliano di Cultura Berlino, das Lithuanian Culture Institute, dasKulturministerium des Großherzogtums Luxemburg, das ÖsterreichischeKulturforum Berlin, das Polnische Instituts in Berlin und Leipzig,die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, das Slowakische Institutin Berlin sowie das Tschechische Zentrum Berlin.Im Rahmen des European Cultural Heritage Summit veranstaltetBertelsmann am 20. Juni 2018 zusammen mit Europa Nostra auch einSymposium zum Thema "Vermittlung des Kulturellen Erbes im 21.Jahrhundert". Dabei sollen Expertinnen und Experten aus verschiedeneneuropäischen Ländern Best-Practice-Beispiele für die Kommunikationüber das kulturelle Erbe in ganz Europa diskutieren.Bertelsmann engagiert sich seit Jahren auf vielfältige Weise imkulturellen Bereich, national wie international. Die"Culture@Bertelsmann"-Aktivitäten umfassen dabei Ausstellungen,Lesungen und Konzerte, das Literaturformat "Das Blaue Sofa", aberauch den Einsatz für den Erhalt des europäischen Kulturerbes. Sogehört das Mailänder Archivio Storico Ricordi zu Bertelsmann, daseine Fülle einzigartiger Zeugnisse der italienischen Operngeschichtebeherbergt. Bertelsmann bereitet den Archiv-Bestand nach modernstenStandards auf und macht die Kulturschätze einem breiten Publikumzugänglich. Als Unternehmen mit langer eigener Filmgeschichte setzt
sich Bertelsmann auch für die Restaurierung, Digitalisierung und
Aufführung bedeutsamer Stummfilme ein.
TeilnahmeAb dem 15. Juni 2018 wird hier ein Link veröffentlicht, unter dem
sich Interessenten beim Europäischen Autoren-Gipfel als Gast
registrieren können: http://ots.de/wULhSn
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das Platzkontingent
begrenzt ist. Über das Blaue Sofa
Das Blaue Sofa ist das gemeinsame Autorenforum von Bertelsmann,
dem ZDF, Deutschlandradio Kultur und 3sat. Auf den Buchmessen in
Frankfurt und Leipzig ist es zur festen Institution geworden. 2005
feierte das Blaue Sofa Berlin Premiere. 2011 eröffnete das
Frankfurter Lesefest Open Books erstmalig mit einer Autorengala des
Blauen Sofas. Seit der Leipziger Buchmesse 2000 fanden über 2.400
Autorengespräche auf dem Blauen Sofa statt, unter den Autoren waren
die Nobelpreisträger Swetlana Alexijewitsch, Michail Gorbatschow,
Günter Grass, Herta Müller, Christiane Nüsslein-Volhard, Orhan Pamuk,
Joseph Stiglitz, Mario Vargas Llosa und Mo Yan. 