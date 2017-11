Blaue Blume Award 2018: Zuschauervoting nur noch 10 Tage

Unterföhring (ots) -- 7. Blaue Blume Award von Romance TV in Kooperation mit Sky- Zehn Filme im Rennen um den romantischsten KurzfilmpreisDeutschlands- Offenes Zuschauervoting auf sky.de/blaueblume noch bis 6.12.2017- Verleihung anlässlich der Berlinale 2018- Kai Schumann, Annika Ernst und Rebecca Immanuel neu in der JuryUnterföhring/Ismaning, 27. November.2017 - Anschauen, schwelgen,abstimmen und gewinnen: Romance TV verleiht mit seinem 7. "BlaueBlume" Award auch 2018 wieder die Auszeichnung für romantischeKurzfilme des deutschen Filmnachwuchses.Unter dem Motto "Capture Love!" reichten unzählige Studenten derdeutschen Filmhochschulen und professionelle Filmemacher ihre Werkeein. Zehn Beiträge kamen ins Finale und sind seit Anfang November aufSky Go, Sky On Demand und sky.de zu sehen - auf sky.de sind dieZuschauer zudem aufgerufen für ihren Lieblingsfilm zu voten.Die Zuschauerstimme sowie wie die Stimmen der neunköpfigen Fachjury -dieses Jahr in Verstärkung von den Schauspielern Kai Schumann("Heldt"), Annika Ernst ("Herzensbrecher - Vater von vier Söhnen")und Rebecca Immanuel (u.a. "Rosamunde Pilcher") sowie Sky Film- undEntertainmentchef Marcus Ammon und Regisseur Markus Goller ("FrauElla") - ergeben gemeinsam den Siegerfilm.Verliehen wird der begehrte Preis, der 2011 vom Fernsehsender RomanceTV ins Leben gerufen wurde, von Schirmherrin Prof. Regina Ziegler zum10-jährigen Senderbestehen am 14. Februar 2018 anlässlich derBerlinale und in Kooperation mit Sky Deutschland. Den Gewinnerpräsentiert Romance TV am selben Abend exklusiv um 20:15 Uhr.Hier geht´s zum Voting: www.sky.de/blaueblumeUnter allen Teilnehmern wird zudem eine GoPro HERO4 Actionkameraverlost.Mehr Informationen: www.blaueblume.tvÜber Romance TV:Romance TV setzt auf attraktive Premiuminhalte mit hoherZuschauerwirkung und bietet mit beliebten Bestsellerverfilmungen,quotenstarken Premium-TV-Reihen, humorvollen Romantic Comedies,regelmäßigen Film-Spezials und nationalen wie internationalenSerien-Highlights 24-Stunden große Gefühle. Betrieben wird derdigitale Sender von der Romance TV GmbH & Co. KG, einem Unternehmender Mainstream Media AG, und als Pay-TV-Sender in Deutschland,Österreich und der Schweiz über Kabel und Satellit sowie via IPTVverbreitet und kann u.a. über Sky, Vodafone, Unitymedia, DeutscheTelekom und M7 abonniert werden. International wird Romance TV alseigenständiger Sender im Joint Venture mit ZDF Enterprises in Polen,Ungarn und Rumänien betrieben.Über Sky Deutschland:Mit über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand:September 2017).Pressekontakt:Shoshannah PeterExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6339Shoshannah.Peter@sky.deChristina KerlingPR-ReferentinRomance TV GmbH & Co. KGTel.: +49-89-552 909-352christina.kerling@romance-tv.dewww.blaueblume.tvKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel: 089/9958 6847margit.schulzke@sky.depicture.management.skyde@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell