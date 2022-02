Nanjing, China (ots/PRNewswire) -Am 18. Februar veröffentlichte die Mikrodokumentationsreihe „Jiangsu Culture", die vom Informationsbüro der Volksregierung der Provinz Jiangsu produziert wurde, ihr sechstes Kapitel: Blue and White (dt. Blau und Weiß). Der Dokumentarfilm besteht aus drei Teilen: „Blue in memory", „Blue in handwork" und „Blue in life" („Blau in der Erinnerung", „Blau in der Handarbeit, „Blau im Leben"). Er präsentiert das nationale immaterielle Kulturerbe – das Drucken und Färben blauer Kattunmuster in Nantong. Vom gesamten Prozess des Gravierens, Schabens, Färbens bis zum Trocknen zeigt die Dokumentation detailliert die Beständigkeit und das Erbe, das von Generation zu Generation weitergegeben wird.Nantong liegt in Fluss- und Küstennähe und ist ein ausgezeichnetes Anbaugebiet für die Indigopflanze, dem Rohstoff für die blaue Farbe. Vor 2000 Jahren entwickelte sich hier die Blaufärbe-Industrie. Einheimische extrahierten Indigo aus Pflanzen und aus der Kombination mit Handweb-, Druck- und Färbetechniken entstand die blau-weiße Kattunkunst.Das Design und die Gravur des Musters sind das Hauptmerkmal der blauen Färbetechnik und die Grundlage der Handwerker. Jedes Muster zeugt von der Erinnerung an die Zeit. Eine Mischung aus Sojabohnenmehl und Limettenpulver bildet eine Schutzschicht. Die Antifärbepaste, die durch die gravierte Platte auf das Tuch gedruckt wird, erzeugt das ursprüngliche Aussehen des Musters. Das getrocknete lange Tuch wird dann in einem Färbebottich getaucht und nach einigen Minuten angehoben. Wenn sich Indigo und Sauerstoff vermischen, wechselt der blaue Kattun von Gelb zu Türkis und von Türkis zu Blau. Die Harmonie von Blau und Weiß zeigt die Präzision der Verarbeitung und präsentiert eine einzigartige Farbschönheit im chinesischen Stil.Die Schönheit des Stoffes liegt eher in den dekorativen Mustern als in seinen Farben. Die blauen Kattunmuster erzählen hauptsächlich glücksverheißende Geschichten und enthalten pflanzliche und tierische Metaphern wie Drachen, das Glück des Phönix und Rekordernten. Die schlichten, reinen blauen und weißen Farben unterstreichen die einzigartigen Merkmale der chinesischen Volkskunst und erzählen die lebendigen Geschichten dieses Landes. Blauer Kattun – das ist eine lebenslange Verpflichtung, handwerkliches Erbe und ein orientalisches Gefühl, das vielen Herzen am Herzen liegt. Die jahrtausendealte Tradition erstrahlt heute in neuer Vitalität.Weitere Informationen finden Sie auf https://t.xinhuaapp.com/sWUsfXqPressekontakt:Herr Wang,Tel.: +86-10-63074558Original-Content von: Information Office of the Jiangsu Provincial People's Government, übermittelt durch news aktuell