Blau machen am Brückentag? In NRW ist die Hemmschwelle am niedrigsten (FOTO)

Villingen-Schwenningen (ots) -Krank feiern am Brückentag? Viele Arbeitnehmer haben damitoffenbar kein Problem. Hochburg der Blaumacher istNordrhein-Westfalen, wie eine repräsentative Studie der SchwenningerKrankenkasse zeigt. Hier gaben 27 Prozent aller Arbeitnehmer an,innerhalb der letzten zwölf Monate an mindestens einem Tag blaugemacht zu haben. Am pflichtbewusstesten waren Arbeitnehmer dagegenin Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern: Hierschwänzten im selben Zeitraum nur acht Prozent die Arbeit."Blau machen ist vor allem bei jüngeren Arbeitnehmern verbreitet",sagt Roland Frimmersdorf, Unternehmenssprecher der Schwenninger, undverweist auf die Zahlen für ganz Deutschland. Demnach gönnten sich 28Prozent aller 18- bis 34-Jährigen innerhalb der letzten zwölf Monatemindestens einen zusätzlichen, freien Tag. Am wenigsten Gebrauchdavon machten die über 55-Jährigen: Hier waren es nur neun Prozent.Auch in ihrem Urteil über Jobschwänzer zeigen sich jüngereArbeitnehmer am großzügigsten: "Blau machen ist eher einKavaliersdelikt als echter Betrug", sagen 47 Prozent der 18- bis34-Jährigen. Bei den 35- bis 54-Jährigen sind es immerhin noch 29Prozent. Zur Klarstellung: Rechtlich gesehen ist blau machen keinKavaliersdelikt. Wer dabei erwischt wird oder sich einenKrankenschein mit falschen Behauptungen erschleicht, der kann unterUmständen sogar fristlos entlassen werden.Befragt wurden für die Studie "Einfach mal blau machen?" 1004Arbeitnehmer ab 18 Jahren. Sie wurde Ende April 2018 durchgeführt.Die Umfrage zum Thema "Einfach mal blau machen?" (PDF) finden Siehier: http://presse.die-schwenninger.de/presse/studien/Kurzprofil "Die Schwenninger Krankenkasse": Die SchwenningerKrankenkasse zählt mit rund 330.000 Kunden zu den Top 20 derbundesweit geöffneten gesetzlichen Krankenkassen. Sitz der Zentraleist Villingen-Schwenningen, dazu kommen 14 Geschäftsstellen. DenVorstand bilden seit 2006 Siegfried Gänsler als Vorsitzender undThorsten Bröske. Die für ihre Leistungen mehrfach ausgezeichneteSchwenninger beschäftigt rund 800 Mitarbeiter. Mit "DieGesundarbeiter - Zukunftsverantwortung Gesundheit" hat dieSchwenninger 2012 als erste gesetzliche Krankenkasse eine Stiftunggegründet. Diese fördert Projekte im Bereich Prävention undGesundheitsfürsorge, schwerpunktmäßig für Kinder und Jugendliche.Pressekontakt:Roland FrimmersdorfUnternehmenssprecherDie Schwenninger KrankenkasseSpittelstraße 5078056 Villingen-SchwenningenTelefon: 07720 9727-11500Fax: 07720 9727-12500Mail: R.Frimmersdorf@Die-Schwenninger.deWeb: www.Die-Schwenninger.deBüro Berlin:Telefon: 030 98363885Original-Content von: Die Schwenninger Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell