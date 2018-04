"Blatnys Kopf oder Gott der Linguist lehrt uns atmen" ist Hörspiel des Monats März

Berlin (ots) - Das rbb-Hörspiel "Blatnýs Kopf oder Gott derLinguist lehrt uns atmen" über den tschechischen Lyriker Ivan Blatný(1919-1990) wurde durch die Jury der Darstellenden Künste zum"Hörspiel des Monats März" gekürt.Die Jury lobt nicht nur das "feine Gespür für die Musikalität derGesamtkomposition" der Regisseurin und Autorin Christine Nagel, desKomponisten Peter Ehwalds und den "hervorragenden Sprecher*innen",darunter Lisa Hrdina, Jan Faktor, Miroslav Kovárik, Werner Rehm. Siehebt auch die gelungene Annäherung an die Gefühls- und Gedankenweltdes Lyrikers hervor.Blatný galt Jahre lang als verschollen. 1948 nutze er eineLesereise nach England zur Flucht aus der Tschechoslowakei und wurdedaraufhin zur Persona non grata erklärt. Von diesem Zeitpunkt an warBlatný staaten- und mittellos. Er suchte Schutz hinter den Mauerneiner englischen Psychiatrie. Doch seine wahre Zuflucht fand er imSchreiben.Mit 280.000 Versen auf 5.500 Notizbuchseiten, auf Tschechisch,Französisch, Englisch und Deutsch, erfüllte er sich seinenLebenswunsch - im Schreiben existieren zu können. Sprache war ihmLust und Vergnügen."Diese Möglichkeit, sich im Kopf eines der ungewöhnlichstenDenkers und Dichters des 20. Jahrhunderts zu befinden, durch seineOhren, seine Augen, seine Gedichte die Welt wahrzunehmen, zumindestvierundvierzig Minuten lang, ist eine beglückende und verwirrendeErfahrung", heißt es im Jury-Urteil.Mit Lisa Hrdina, Jan Faktor, Miroslav Kovárik, Werner Rehm u.v.m.Regie: Christine Nagel Produktion: rbb/DLF 2018Weitere Informationen: https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/unternehmen/2018/04/hoerspiel-des-monats-maerz.htmlPressekontakt:Anke FallböhmerTel 030 / 97 99 3 - 12 104anke.fallboehmer@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell