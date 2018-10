Blasenkrebs: Risiko prüfen und Warnzeichen erkennen

Baierbrunn (ots) - Bei einem Tumor in der Blase spüren vieleBetroffene lange nichts von ihrer Erkrankung. Typisch für Blasenkrebssind Blut im Urin, ständiger Harndrang, häufiges Wasserlassen undUnterleibsschmerzen. "Aber oft macht sich das lange gar nichtbemerkbar", sagt Dr. Gerson Lüdecke, Urologe am Uniklinikum Gießen,im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Ein Früherkennungsprogramm- wie zum Beispiel bei Darmkrebs - gibt es nicht. VorsorglicheUntersuchungen müssen Patienten selbst bezahlen. Doch für Menschenmit erhöhtem Risiko sei solch eine Maßnahme sinnvoll, so Lüdecke. Jefrüher ein sogenanntes Urothel-Karzinom entdeckt wird, umso besserkann es behandelt werden.Das persönliche Risiko prüfen lässt sich zum Beispiel mit dem vonLüdecke entwickelten kostenlosen Online-Test aufwww.risikocheck-blasenkrebs.info. Je nach Punktezahl kann der Gangzum Urologen ratsam sein, auch wenn keine Symptome vorliegen. Dergrößte Risikofaktor für Blasentumore ist das Rauchen: Diekrebserregenden Stoffe aus Zigarettenrauch gelangen mit dem Urin indie Blase. Männer trifft es dreimal so häufig wie Frauen. Gefährdetsind zudem Menschen, die beruflich mit bestimmten chemischenSubstanzen zu tun haben, die Blasenkrebs fördern. Besondersgefährlich ist die Gruppe der aromatischen Amine, die zur Herstellungvon Farben und Chemikalien verwendet werden und in Teer und Pechenthalten sind.Die aktuelle "Apotheken Umschau" erklärt, wie die Untersuchungbeim Urologen funktioniert und welche Behandlungsmöglichkeiten esgibt.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10/2018 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell