Blancco erhält erneute Zulassung vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Mit der Zulassungserneuerung hält das Unternehmen aktuell mehr als15 Zertifizierungen und Zulassungen für seine Datenlöschprodukte.Ludwigsburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Blancco TechnologyGroup (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2413252-1&h=3994524159&u=https%3A%2F%2Fwww.blancco.com%2F&a=Blancco+Technology+Group) (LON:BLTG), der Branchenstandard im Bereich der Datenlöschung undMobilgerätediagnose, freut sich bekannt geben zu dürfen, dass dasBundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vor Kurzemdie Zulassung für Blancco Drive Eraser erneuert hat.Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist eineobere deutsche Bundesbehörde und für die IT- undKommunikationssicherheit der deutschen Bundesregierung zuständig. DieZulassung durch das BSI ist für den Einsatz vonIT-Sicherheitsprodukten in vielen deutschen Behörden zwingenderforderlich. Darüber hinaus gilt die BSI-Zulassung bei vielenUnternehmen und öffentlichen Stellen in Deutschland als absolutesQualitätsmerkmal.Die Erstzertifizierung wurde 2013 für Version 5.1.1 von BlanccoDrive Eraser erteilt. Die neue Zulassung gilt für Blancco DriveEraser v6.5.x und ist vom 30. November 2018 bis zum 31. Dezember 2021gültig. Während der Gültigkeitsdauer kann die Zulassung auch aufhöhere Versionen ausgeweitet werden.Die aktuellen Zulassungsinformationen finden Interessierte hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2413252-1&h=3180211261&u=https%3A%2F%2Fwww.bsi.bund.de%2FDE%2FThemen%2FSicherheitsberatung%2FZugelasseneProdukte%2FListe_Produkte%2FListe_Produkte_html.html%2520(&a=hier)(unter Blancco Datenlösch-Software).Tanja Kühnl, Geschäftsführerin für Blancco Deutschland, sagt zurErneuerung der BSI-Zulassung: "Wir freuen uns, dass wir dieErneuerung dieser wichtigen Zulassung unserer Datenlöschlösungerreichen konnten. Blancco unterstreicht mit seiner Vielzahlnationaler und internationaler Zulassungen und Zertifizierungenseinen Anspruch, die führenden Produkte zur Datenlöschung zuentwickeln."Weitere Informationen zu den aktuellen Zertifizierungen derDatenlöschlösungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2413252-1&h=2577841345&u=https%3A%2F%2Fwww.blancco.com%2Fabout-us%2Four-certifications%2F&a=Zertifizierungen+der+Datenl%C3%B6schl%C3%B6sungen) findenSie auf der Website von Blancco.Über die Blancco Technology GroupBlancco ist der Branchenstandard im Bereich der Datenlöschung undMobilgerätediagnose. Dank der Datenlöschlösungen von Blancco stehenTausenden Unternehmen und Organisationen die erforderlichen Tools zurVerfügung, um Daten von IT-Assets sicher zu löschen und ihreEndpoint-Security-Richtlinien zu erweitern. Jeder Löschvorgang wirdverifiziert und durch ein manipulationssicheres Löschzertifikatbestätigt.Die Datenlöschlösungen von Blancco wurden weltweit von mehr als 15staatlichen Stellen und führenden Prüforganisationen geprüft,zertifiziert, zugelassen und empfohlen. Keine andereDatenlöschsoftware bietet eine derart umfassende Compliance mit denstrengen Vorschriften und Anforderungen von Behörden und Prüfstellen.Die Mobile-Diagnostics-Lösungen von Blancco ermöglichen esMobilfunkbetreibern, Einzelhändlern und Callcentern,Performanceprobleme auf den Mobilgeräten ihrer Kunden einfach,schnell und genau zu identifizieren und zu beheben. FürMobilgeräteanbieter hat dies folgende Vorteile: Senkung desZeitaufwands für die Lösung technischer Probleme, wenigerunbegründete Rücksendungen (NTF-Retouren), Einsparungen bei denBetriebskosten und höhere Kundenzufriedenheit.Darüber hinaus können Aufbereiter von Mobilgeräten, externeLogistikdienstleister, Recyclinganbieter sowie Reparaturdienstleistermit den Mobile-Diagnostics-Lösungen von Blancco gebrauchteMobilgeräte schnell, genau und ohne großen Aufwand prüfen, um etwaigeProbleme zu erkennen und den Restwert der Geräte zu bestimmen.Blancco Mobile Diagnostics unterstützt die Automatisierung vonProzessen und das intelligente Routing anhand vonGeräteeigenschaften. Dies trägt zur Verbesserung der Effizienz vonBetriebsabläufen bei. Außerdem bietet die Mobilgerätediagnosezusätzliche Umsatzmöglichkeiten für Aufbereiter von Mobilgeräten.Pressekontakt:CCgroup für Blancco Technology Group (UK)Abbie Godward / Adam MillarTel.: +44 (0) 20 3824 9214E-Mail: blancco@ccgrouppr.comCCgroup für Blancco Technology Group (US)Lori ScribnerTel.: +1 619 798 0043E-Mail: blancco@ccgrouppr.comBlancco Technology GroupLiz Adams, Global Marketing DirectorTel.: +44 (0) 7725 010 412E-Mail: liz.adams@blancco.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/611893/Blancco_Logo.jpgOriginal-Content von: Blancco Technology Group, übermittelt durch news aktuell