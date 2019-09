Blanc Hygienic empfiehlt Hygienepläne zur Einhaltung der hygienischen Standards

Neckarbischofsheim (ots) - Bei der Arbeit in hygienischenBereichen, beispielsweise in gastronomischen Betrieben, ist dieDokumentation verbindlicher Anweisungen und Maßnahmen zur Einhaltungder vorgeschriebenen Standards unerlässlich. Die Blanc HygienicSolutions GmbH ist Spezialist für Wasch- und Arbeitsraumhygiene underklärt, welche Vorteile die Erstellung und Nutzung einesHygieneplans für Unternehmen hat.Struktur und eine einheitliche Dokumentation aller MaßnahmenUm die Verbreitung von Keimen zu verhindern und somit derÜbertragung von Infektionskrankheiten im Betrieb entgegenzuwirken,bedarf es eines gründlich strukturierten Hygienemanagements. Nebeneiner ausreichenden Anzahl an qualitativ hochwertigen Produkten imReinigungs- und Desinfektionsbereich sind besonders die Einteilungder Zuständigkeiten und verbindliche Anweisungen relevant. Nur eineinziger nachlässiger Mitarbeiter kann bereits die Gesundheit desgesamten Betriebs riskieren. Um sicherzustellen, dass alleAngestellten über die Maßnahmen, deren Durchführung, die verwendetenProdukte und die Häufigkeit der Nutzung informiert sind, empfehlendie Experten der Blanc Hygienic Solutions GmbH die Erstellung vonHygieneplänen. Durch eine regelmäßige Unterweisung wirdgewährleistet, dass alle Mitarbeiter auf dem aktuellen Stand sind,die Regeln befolgen und der Betrieb sich nicht um mögliche Kontrollendurch das Gesundheitsamt sorgen muss. Hygienepläne stellen nicht nurdie Erfüllung der Vorgaben des Infektions- und Arbeitsschutzgesetzessicher, sondern sorgen zudem für ein strukturiertes und organisiertesArbeitsumfeld.Einteilung und Individualisierung von HygieneplänenFür die Gewährleistung des geforderten Hygienestatus ist unteranderem die Menge an Desinfektions- und Seifenspendern entscheidend.Durch regelmäßiges und fachgerechtes Anwenden der Reinigungsproduktekann der Verbreitung von Keimen effektiv entgegengewirkt werden. Einwesentlicher Teil jedes Hygieneplans ist deshalb die Festlegung derverwendeten Produkte sowie die Dokumentation der vorgeschriebenenAnwendung. Die Bereiche Reinigung, Desinfektion, Schutz und Pflegeerfordern unterschiedliche Produkte und Maßnahmen, die im Hygieneplandetailliert und voneinander abgegrenzt betrachtet werden sollten. DieExperten der Blanc Hygienic Solutions GmbH empfehlen außerdem eineIndividualisierung jedes Hygieneplans. Für eine optimale Umsetzungund Strategie sollte der Plan auf die vorgeschriebenenHygienestandards, die Branche und Größe des Betriebs ausgerichtetsein. Zudem kann jeder Betrieb individuell entscheiden, welche Formdes Hygieneplans am besten geeignet ist. Dennoch muss auf formellePflichtangaben geachtet werden: Der Name des Autors, dessenQualifikation, das Inhaltsverzeichnis und Erstellungsdatum sowieweitere Aktualisierungen müssen zwingend festgehalten werden.Ganzheitliche Beratung durch Blanc HygienicBei der Erstellung eines strukturierten Hygieneplans, der für dieGewährleistung der hygienischen Standards sorgt, steht vor allem dieAuswahl der Reinigungs- und Desinfektionsprodukte sowie derenAnwendung im Vordergrund. Um Kosten, Zeit und Ressourcen effizienteinzuteilen, bietet die Blanc Hygienic Solutions GmbH ihren Kundenals service- und beratungsorientiertes Unternehmen optimale Betreuungin allen Fragen des Hygienemanagements. Die ganzheitliche Betrachtungder Wasch- und Arbeitsraumhygiene durch die Experten umfasst sowohlqualitativ hochwertige Produkte als auch ein korrektes Vorgehenwährend der Anwendung. Der jeweilige Betrieb kann sich so auf dasKerngeschäft konzentrieren und dennoch die Einhaltung allerrelevanten Hygienestandards sicherstellen.Über die Blanc Hygienic Solutions GmbHDie Blanc Hygienic Solutions GmbH ist Spezialist für Wasch- undArbeitsraumhygiene und vereint über 30-jährigesProduktentwicklerwissen, Markterfahrung und Branchen Know-how zueiner Einheit. Ein im Detail aufeinander abgestimmtesProdukt-Portfolio sowie ein breitgefächertes Papier-, Füll- undZusatzsortiment bietet eine bedarfsgerechte Auswahl an bewährtenQualitätsprodukten und sorgt für ein flächendeckendes Angebot auseiner Hand.Pressekontakt:Blanc Hygienic Solutions GmbHWeinbergstr. 2174924 NeckarbischofsheimT: +49 (0) 7131 618866 - 0F: +49 (0) 7131 618866 - 9info@blanc-hygienic.dewww.blanc-hygienic.deOriginal-Content von: Blanc Hygienic Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell