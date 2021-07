Blanc Hygienic Solutions hilft Unternehmen durch die Corona-Krise

Neckarbischofsheim (ots) - Die Corona-Pandemie hat Unternehmen unterschiedlichster Branchen hart getroffen - und das Thema Hygiene relevanter denn je gemacht. Im Rahmen des Infektionsschutzes sind Arbeitgeber in der Pflicht, ein höchstmögliches Maß an Hygiene und Reinheit an den verschiedensten Arbeitsorten zu gewährleisten. Die Blanc Hygienic Solutions GmbH unterstützt ihre Kunden durch hygienisch einwandfreie und effiziente Produkte sowie eine vertrauensvolle Beratung auf ihrem Weg durch die Krise.Blanc Hygienic Solutions: "Corona, wir helfen"Bereits zu Pandemiebeginn hat es sich das Unternehmen aus Neckarbischofsheim zur Aufgabe gemacht, seine Kunden als starker Partner im Bereich Hygiene durch die Krise zu führen. Dabei bietet die Blanc Hygienic Solutions GmbH nicht nur ein flächendeckendes Sortiment an Qualitätsprodukten wie etwa Systeme zur Reinigung, Desinfektion und Händetrocknung, sondern legt zudem besonderen Fokus auf die Beratung und Unterstützung ihrer Kunden - auch finanziell. So profitieren Kunden größerer Abnahmemengen unter anderem von Mengenrabatten sowie einer Bestpreis- und Zufriedenheitsgarantie. Gewerbliche Kunden erhalten darüber hinaus die Möglichkeit auf eine kostenfreie und unverbindliche Teststellung aller Produkte.Auch hinsichtlich eines möglichen Förderzuschusses informieren und beraten die Experten von Blanc Hygienic Solutions ihre Kunden. So können etwa Kosten für Hygienemaßnahmen im Rahmen der Corona-Überbrückungshilfe gefördert werden: Hierzu zählen neben mobilen Luftfilteranlagen und Schulungen für Mitarbeiter auch Hygienespender. Die staatliche Unterstützung ist dabei ausschließlich für Unternehmen bestimmt, die einen Umsatzverlust von mindestens 30 Prozent aufweisen können. Es gilt jedoch zu beachten, dass der entsprechende Förderantrag bis zum 31. August 2021 eingereicht werden muss. Unternehmen, die von hygienisch einwandfreien Produktlösungen profitieren und ihre Betriebshygiene optimal aufstellen möchten, können sich im Zuge dessen von den Experten der Blanc Hygienic Solutions GmbH individuell beraten lassen.Hygiene-Produkte mit ZertifizierungAuf dem Weg durch die Krise unterstützt Blanc Hygienic Solutions nicht nur durch Fachwissen und besondere Konditionen - auch in Hinblick auf Hygiene-Produkte, die den Standards und Vorschriften entsprechen, ist das Unternehmen Experte. Zur Bekämpfung des Infektionsgeschehens und Eindämmung der Pandemie ist vor allem ein geprüftes und für wirksam befundenes Desinfektionsmittel entscheidend. So überzeugen die Desinfektions-Artikel, die unter www.blanc-hygienic.de/shop zu erwerben sind, etwa durch eine Prüfung nach den Richtlinien DIN EN 1500 zur hygienischen Händedesinfektion. Auch die Prüfzertifikate EN 1500 und EN 12791 sind vergeben worden. In der aktuellen Corona-Pandemie ist besonders ein Kriterium ausschlaggebend: Das Wirkungsspektrum des Produkts muss mindestens als begrenzt viruzid gelten, um die behüllten Coronaviren effektiv zu zerstören. Laut RKI-Listung fallen die Desinfektionsprodukte von Blanc Hygienic Solutions unter die Kategorie ´begrenzt viruzid plus´. Zudem sind die Artikel VAH-gelistet: Diese Zertifizierung wird nur an Desinfektionsmittel vergeben, die unterschiedlichen Tests unterzogen wurden. Die Prüfung sowie die anschließende Zertifizierung erfolgen auf Grundlage strenger Prüfvorschriften, klarer Richtlinien und einheitlicher Standards. Nur falls alle Kriterien der VAH-Zertifizierung erfüllt sind und sich das Desinfektionsmittel als wirksam und effizient erweist, folgt eine Aufnahme in die VAH-Liste. Den Erfahrungen der Blanc Hygienic Solutions GmbH zufolge sind richtig gelistete und somit effektive Desinfektionsmittel ein wichtiger Schritt auf dem Weg aus der Krise. Die fachliche Beratung etwa in Hinblick auf Förderzuschüsse und Zertifizierungen sei laut vieler Kunden ein zusätzlicher, entscheidender Pluspunkt des Unternehmens.Über die Blanc Hygienic Solutions GmbHDas Unternehmen ist Spezialist für Wasch- und Arbeitsraumhygiene und vereint über 30-jähriges Produktentwicklerwissen, Markterfahrung und Branchen Know-how zu einer Einheit. Ein im Detail aufeinander abgestimmtes Produkt-Portfolio sowie ein breitgefächertes Papier-, Füll- und Zusatzsortiment bietet eine bedarfsgerechte Auswahl an bewährten Qualitätsprodukten und sorgt für ein flächendeckendes Angebot aus einer Hand.Pressekontakt:Blanc Hygienic Solutions GmbHWeinbergstr. 2174924 NeckarbischofsheimT: +49 (0) 7131 618866 - 0F: +49 (0) 7131 618866 - 9info@blanc-hygienic.dewww.blanc-hygienic.deOriginal-Content von: Blanc Hygienic Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell